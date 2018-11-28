※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼１１月は座間味島ファン感謝月間！（座間味島、～３０日）
▼プロジェクションマッピングショー（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）
■伝統芸能
▼三板講習会（午後８時、キャンパスレコード）
■アート・展覧会
▼御後絵と琉球絵画（首里城公園）
▼琉大資料にみる宜野座村の自然とくらし（村立博物館、～３０日）
▼沖縄と世界の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～３０日）
▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）
▼八重瀬町の石獅子展（具志頭歴史民俗資料館、～１２月２日）
▼平良孝七写真展（名護博物館、～１２月２日）
▼國吉清尚の華器と酒器中心に（ギャラリーラファイエット、～１２月２日）
▼県芸術文化祭写真選抜展（山と水の生活博物館、～１２月２日）
▼西石垣友里子展（レネミア、～１２月２日）
▼松村久美写真展、カメラのモリヤマ道場写真展、新城征孝絵画展（いずれも那覇市民ギャラリー、～１２月２日）
▼松永優藍染色展（リウボウ美術サロン、～１２月３日）
▼「私たちの文化財」図画展（県立埋蔵文化財センター、～１２月１３日）
▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１２月１５日）
▼カンドラの秋（漢那ドライブイン、～１２月１６日）
▼民藝と壺屋焼（壺屋焼物博物館、～１２月２７日）
▼縄文と沖縄－火焔型土器のシンボリズムとヒスイの道（県立博物館・美術館、～１月２０日）
▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）
▼戦争と人々のくらし（県平和祈念資料館、～１月３１日）
▼琉球漆芸とＪＡＰＡＮ暮らしの漆器展（浦添市美術館、～２月３日）
■タイムスのイベント
▼比嘉酒造プレゼンツ「泡盛 ＺＡＮＰＡ ＮＩＧＨＴ」（午後４時～午後８時半、タイムスビル１階エントランス、～３０日）※午後８時ラストオーダー