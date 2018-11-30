※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
ぎのわん海浜公園フリーマーケット＆にゃんにゃん譲渡会（午前８時）▼琉球ランタンフェスティバル点灯式（午後５時半、むら咲むら）▼名桜大学祭（～２日）▼具商デパート（午前１０時、～２日）▼ワンダースノー（こどもの国、～２６日）▼クリスマスイルミネーション（午後６時、与那古浜公園、～１月１０日）▼レッドクリスマスイルミネーション（ルネッサンスリゾート、～１月３１日）▼イルミネーション＆スノーフォーリング（午後５時、アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）▼ようこそ光あふれる幸福のヴィラへ・イルミネーション（日航アリビラ、～２月２８日）
■伝統芸能
ルン♪ルン♪バルーン♪琉球舞踊（てんぶす那覇）▼演劇集団「創造」公演「改訂版タンメーたちの春」（午後２時、うるま市民芸術劇場）
■演劇・舞台
島猫映画「Ｎｙａｈａ！」上映会＆監督舞台挨拶（午後３時、よしもと沖縄花月）
■講演・研修
教えてニック！サウンドスケープ研究の話（午後２時、沖縄市立芸能館）▼クリスマススワッグ作り（午後１時半、熱帯ドリームセンター）▼ミニ門松作り＆植物観察ツアー（午前９時、熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）
■アート・展覧会
グスク時代の「宜野湾」（市立博物館、～２日）▼八重瀬町の石獅子展（具志頭歴史民俗資料館、～２日）▼県芸術文化祭写真選抜展（山と水の生活博物館、～２日）▼西石垣友里子展（レネミア、～２日）▼松村久美写真展、カメラのモリヤマ道場写真展、新城征孝絵画展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２日）▼小さな絵本展（県立博物館・美術館、～２日）▼「鶴と亀」写真展（カフェユニゾン、～３日）▼嶺井悦子絵画展（パレットくもじ９階・毬、～８日）▼パレスチナの写真展（不屈館、～８日）▼県民の戦争被害と次代への継承（県平和祈念資料館、～９日）▼時を愛しむあかり展（山原工藝店、～９日）▼大平特別支援学校美術展（浦添市美術館、～９日）▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１５日）▼雪が描かれた紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～２６日）▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～２７日）▼オキゲイマンチャー展（ホテルムーンビーチ、～１月２０日）▼自然の先にある島の手仕事展（アートホテル石垣島、～１月３１日）▼琉球の江戸参府・御座楽（首里城公園、～１月３１日）