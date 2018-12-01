※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼名桜大学祭
▼具商デパート（午前１０時、具志川商業高校）
▼久米島町産業まつり（午前９時、ホタルドーム）
▼バラエティマルシェ（午前９時、糸満海のふるさと公園）
▼沖縄市生涯学習フェスティバル（午前９時半、市体育館）
▼ぬちぐすいまーさむんフェア（午前９時半、金武町体育館）
▼農大祭（午前９時半、県立農業大学校）
▼ズミッ！わんにゃんフェス（午後１時、パイナガマ海空すこやか公園）
▼プロジェクションマッピングショー（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）
▼ドリームファンタジー（午後７時、かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）
■伝統芸能
▼演劇集団「創造」公演「改訂版タンメーたちの春」（うるま市民芸術劇場）
■演劇・舞台
▼劇団Ｏ．Ｚ．Ｅ公演「日付変更線」
■講演・研修
▼渡瀬夏彦「沖縄からは日本が見える世界が見える」（午後２時、ウミエラ館）
▼「沖縄報道」刊行記念トーク・日本初ファクトチェックの挑戦（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
▼今、なぜ「新しい提案」なのか（午後２時、沖国大）
▼ウィメンズボイスリレートーク・水野スウ（午後４時、やんばるほっとカフェ）
▼木のツリーをつくろう（午前１０時、こどもの国）
■アート・展覧会
▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室）
▼鶴見幸代展（アーツトロピカル）
▼平良孝七写真展（名護博物館）
▼國吉清尚の華器と酒器中心に（ギャラリーラファイエット）
▼松永優藍染色展（リウボウ美術サロン、～３日）
▼山田義力うつわ展（ガーブドミンゴ、～９日）
▼首里観音堂４００年祭寺アート展（～９日）
▼守れ！琉球の宝（首里城公園、～１３日）
▼「私たちの文化財」図画展（県立埋蔵文化財センター、～１３日）
▼カンドラの秋（漢那ドライブイン、～１６日）
▼沖縄の黒い工藝（那覇市歴史博物館、～２６日）
▼民藝と壺屋焼（壺屋焼物博物館、～２７日）
▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）
▼海のへん顔いきもの写真展（うるま市立海の文化資料館、～１月１３日）
▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）
▼戦争と人々のくらし（県平和祈念資料館、～１月３１日）
▼琉球漆芸とＪＡＰＡＮ暮らしの漆器展（浦添市美術館、～２月３日）