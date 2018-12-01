セブン沖縄出店は2019年7月 秋から前倒し、毎年50店で計250店予定

コンビニエンスストア国内最大手のセブン－イレブン・ジャパン（東京、古屋一樹社長）の子会社、セブン－イレブン・沖縄（那覇市、久鍋研二社長）は３０日、来…