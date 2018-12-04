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対話から一転、対決へ　辺野古「土砂投入」は14日

2018年12月4日 16:30

　名護市辺野古の新基地建設を巡る土砂投入予定日を沖縄防衛局が１４日と県に通知し、名護市安和の民間桟橋を使い作業を始めた。１１月の集中協議による「対話姿勢」から一転、既成事実化へ向け一気に動く政府に対し、県は民間桟橋を使う「奇策」に出た政府の法的不備を追及するなど、徹底抗戦の構えだ。

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