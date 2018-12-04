※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

金武町移民の日記念事業（午後４時、町立中央公民館）▼ワンダースノー（こどもの国、～２６日）▼与那古浜公園クリスマスイルミネーション（午後６時、～１月１０日）▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、むら咲むら、～３月３日）

■伝統芸能

公演記録鑑賞会・沖縄芝居役者の舞踊と喜歌劇「豊年」（午後２時、国立劇場おきなわ）

■演劇・舞台

しんとすけライブ（午後７時半、てんぶす那覇）▼劇団Ｏ．Ｚ．Ｅ公演「日付変更線」（わが街の小劇場）

■講演・研修

沖縄で考えるヘイトとフェイク（午後６時５０分、てぃるる）

■アート・展覧会

嶺井悦子絵画展（パレットくもじ９階・毬、～８日）▼パレスチナの写真展（不屈館、～８日）▼県民の戦争被害と次代への継承（県平和祈念資料館、～９日）▼時を愛しむあかり展（山原工藝店、～９日）▼小林美子水彩画展（名護博物館、～９日）▼真和志高クリエイティブアーツコース卒業記念展（てんぶす那覇、～９日）▼首里手帖（那覇市伝統工芸館、～１０日）▼県芸術文化祭写真選抜展（恩納村博物館、～１９日）▼雪が描かれた紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～２６日）▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～２７日）▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）▼「麻の衣 忠兵衛」冬衣展（カフェユニゾン、～１月７日）▼オキゲイマンチャー展（ホテルムーンビーチ、～１月２０日）▼琉球の江戸参府・御座楽（首里城公園、～１月３１日）▼琉球漆芸とＪＡＰＡＮ暮らしの漆器展（浦添市美術館、～２月３日）