※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼絵本フェア（午前１０時～午後２時、首里郵便局）
■アート・展覧会
▼県民の戦争被害と次代への継承（県平和祈念資料館、～９日）
▼大平特別支援学校美術展てぃーだのひかり（浦添市美術館、～９日）
▼あけもどろ総合文化祭 写真・美術工芸（那覇市民ギャラリー、～９日）
▼真和志高校クリエイティブアーツコース卒業展（てんぶす那覇ギャラリー、～９日）
▼民藝と壺屋焼～その影響と現在（那覇市立壺屋焼物博物館、～２７日）
▼縄文と沖縄－火焔型土器のシンボリズムとヒスイの道（県立博物館・美術館、～１月２０日）
▼琉球の江戸参府 御座楽～献上された琉球楽器（首里城公園黄金御殿、～１月３１日）
■タイムスのイベント
▼沖縄タイムスふるさと元気応援企画「久米島町 観光・物産と芸能フェア」（タイムスビル、～９日）※タイムスビルにイベント用駐車場の用意はございません。近隣の有料駐車場か公共交通機関をご利用ください。
▼第１０５回沖縄写真連盟展（午前１０時～午後６時、名護市民会館ギャラリー、～９日まで）