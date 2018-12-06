沖縄・南城市の殺人事件 親族の女を逮捕 発覚から2カ月

沖縄県南城市佐敷の県営住宅の一室で住人女性＝当時８８＝が凶器で頭を殴られ殺害された事件で、沖縄県警与那原署は６日、殺人容疑で被害女性の親族の女（３４…