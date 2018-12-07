※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼沖女祭（沖縄女子短大）
▼そといちクリスマスフェス（午前１１時、てだこ広場）
▼「なは教育の日」式典（午後１時、パレット市民劇場）
▼高校生英語弁論大会（午後２時、沖縄キリスト教学院）
▼小禄地域大忘年会（午後６時半、鏡水ふれあい会館）
▼県中学校総合文化祭（うるま市民芸術劇場、～９日）
▼ペットカーニバル（午前１０時、コンベンションセンター、～９日）
▼沖縄矯正展（午前１０時、沖縄刑務所、～９日）
▼仲尾次通り会商店街フェスタ（午前１０時、～９日）
▼波めしグランプリ（午前１１時、波の上うみそら公園、～９日）
▼オキナワマルクト蚤の市（午前１１時、さいおんスクエア、～９日）
▼中部広域年末謝恩大植木市（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１６日）
▼ワンダースノー（こどもの国、～２６日）
▼与那古浜公園クリスマスイルミネーション（午後６時、～１月１０日）
▼プロジェクションマッピングショー（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）
▼レッドクリスマスイルミネーション（ルネッサンスリゾート、～１月３１日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）
▼イルミネーション＆スノーフォーリング（午後５時、アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）
▼ドリームファンタジーライブ（午後７時、かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）
▼ようこそ光あふれる幸福のヴィラへ・イルミネーション（日航アリビラ、～２月２８日）
▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、むら咲むら、～３月３日）
■伝統芸能
▼八重山古典音楽コンクール発表会（午後６時、石垣市民会館）
▼県立芸大琉球芸能専攻による琉球芸能公演（午後７時半、波照間農村集落センター）
■演劇・舞台
▼観て楽しむ手話コメディー「劇団アラマンダ」（午後７時半、よしもと沖縄花月）
▼劇団Ｏ．Ｚ．Ｅ公演「日付変更線」（わが街の小劇場）
■講演・研修
▼なは市民協働大学院成果発表会（午前９時半、なは市民協働プラザ）
▼国民参加の森林づくりシンポジウム（午後１時、国立劇場おきなわ）
▼沖縄＆スリランカ交流「次世代教育について語り合う」（午後１時、沖大）
▼Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｊａｐａｎが「南国の夜」にやってくる！（午後８時）
▼クリスマススワッグ作り（午後１時半、熱帯ドリームセンター）
▼ミニ門松作り＆植物観察ツアー（午前９時、熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）
■アート・展覧会
嶺井悦子絵画展（パレットくもじ９階・毬）
▼パレスチナの写真展（不屈館）
▼時を愛しむあかり展（山原工藝店、～９日）
▼山田義力うつわ展（ガーブドミンゴ、～９日）
▼首里観音堂四〇〇年祭寺アート展（～９日）
▼松村久美写真展（ギャラリーるんるん、～９日）
▼小林美子・花・水彩画展（名護博物館、～９日）
▼石垣島写研写真展（石垣市民会館、～９日）
▼吉田敬三写真展「被爆２世の肖像」（八重山平和祈念館、～９日）
▼首里手帖（那覇市伝統工芸館、～１０日）
▼仲本京子絵画展（リウボウ美術サロン、～１０日）
▼比嘉清美曼荼羅原画展（ギャラリープルミエ、～１０日）
▼上條文穂退任記念彫刻展（県立芸大、～１１日）
▼守れ！琉球の宝（首里城公園、～１３日）
▼「私たちの文化財」図画展（県立埋蔵文化財センター、～１３日）
▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１５日）
▼命どぅ宝「沖縄戦の図」展（佐喜眞美術館、～２月３日）
■タイムスのイベント
▼久米島町 観光・物産と芸能フェア（午前１０時～午後７時、タイムスビル、～９日）※タイムスビルにイベント用駐車場の用意はございません。近隣の有料駐車場か公共交通機関をご利用ください。
▼第１０５回沖縄写真連盟展（午前１０時～午後６時、名護市民会館ギャラリー、～９日）