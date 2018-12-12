※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
鍛冶屋ぬ願い（竹富島）▼年末謝恩大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１６日）▼ナイトアクアリウム（午後６時、美ら海水族館、～１月６日）▼瀬長島ウミカジテラスプロジェクションマッピングショー（午後７時、～１月３１日）▼レッドクリスマスイルミネーション（ルネッサンスリゾート、～１月３１日）▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）▼イルミネーション＆スノーフォーリング（午後５時、アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）▼ドリームファンタジーライブ（午後７時、かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）▼ようこそ光あふれる幸福のヴィラへ・イルミネーション（日航アリビラ、～２月２８日）
■伝統芸能
演劇集団「創造」第４０回記念公演「改訂版タンメーたちの春」（午後６時半、てだこホール）
■演劇・舞台
オリジン×ＦＥＣ×沖縄よしもと合同お笑いライブ（午後７時半、ＷａＲａＢａ！）
■講演・研修
これからの病院ボランティア（午後６時、県立南部・こども医療センター）
■アート・展覧会
「私たちの文化財」図画展（県立埋蔵文化財センター）▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１５日）▼カンドラの秋（漢那ドライブイン、～１６日）▼琉球びんがた工房あい染展、沖縄旺玄会展、久米梁氏美術展（いずれも那覇市民ギャラリー、～１６日）▼長谷川まさしデビュー個展（ソラノエ、～１６日）干支「亥」セレクト展（リウボウ美術サロン、～１７日）▼県芸術文化祭写真選抜展（恩納村博物館、～１９日）▼桜井亜希子写真個展（たそかれ珈琲、～２６日）▼民藝と壺屋焼（壺屋焼物博物館、～２７日）▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）▼海のへん顔いきもの写真展（うるま市立海の文化資料館、～１月１３日）▼石川竜一写真展（宜野湾市立博物館、～１月１３日）▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）▼自然の先にある島の手仕事展（アートホテル石垣島、～１月３１日）▼琉球の江戸参府・御座楽（首里城公園、～１月３１日）▼琉球漆芸とＪＡＰＡＮ暮らしの漆器展（浦添市美術館、～２月３日）▼発掘されたお金展（浦添市歴史にふれる館、～２月２２日）