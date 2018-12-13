※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼さいおんお笑い点灯式・護得久栄昇ライブ（午後５時、ＣＡＲＧＯＥＳ）
▼年末謝恩大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１６日）
▼ワンダースノー（沖縄こどもの国、～２６日）
▼ナイトアクアリウム（午後６時、美ら海水族館、～１月６日）
▼プロジェクションマッピングショー（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）
▼ウィンターエレガンス（午後５時、アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）
■講演・研修
▼ＳＴＥＭ（科学・技術・工学・数学）分野における女性の活躍促進と成功のために（午後６時、県男女共同参画センターてぃるる）
■アート・展覧会
▼カンドラの秋（漢那ドライブイン、～１６日）
▼琉球びんがた工房あい染展、沖縄旺玄会展、久米梁氏美術展（いずれも、那覇市民ギャラリー、～１６日）
▼浦添工業高校デザイン科卒業作品展（浦添市美術館、～１６日）
▼干支「亥」セレクト展（リウボウ美術サロン、～１７日）
▼沖縄の黒い工藝（那覇市歴史博物館、～２６日）
▼民藝と壺屋焼（那覇市立壺屋焼物博物館、～２７日）
▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）
▼海のへん顔いきもの写真展（うるま市立海の文化資料館、～１月１３日）
▼石川竜一写真展（宜野湾市立博物館、～１月１３日）
▼琉球の江戸参府（首里城公園、～１月３１日）
■タイムスのイベント
▼美麗寶島（びれいたからじま）との出会い『台湾フェア』２０１８ｉｎ沖縄～花蓮縣物産展（午前１１時～午後８時、タイムスビル、～１６日）
※タイムスビルにイベント用駐車場の用意はございません。近隣の有料駐車場か公共交通機関をご利用ください。