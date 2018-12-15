※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

年末謝恩大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター）▼石垣島手づくり市（石垣市民会館）▼ウミンチュとれとれ朝市（午前８時、知念漁港協同組合）▼バラエティマルシェフリーマーケット（午前９時、糸満海のふるさと公園）▼喜神サービスフリーマーケット（午前９時、本社）▼国際サンゴ礁年クロージングイベント（午前９時、石垣市立新川小学校）▼ＣＧＧ年末美化清掃プラスＯＮＥ（午前９時半、若狭海浜公園）▼なごアグリパーク市（午前１０時）▼はり×灸フェスタ（午前１０時、県立博物館・美術館）▼子どもフェスタ（午前１０時、牧志駅前ほしぞら公民館）▼もとぶ手作り市・（午前１０時、町営市場）▼琉大生と発見！八重瀬体験（午前１０時、南の駅やえせ）▼やんばるの食×文化フェス台湾編（午前１１時、がらまんホール）▼高良倉吉「首里城復元とお水取り」（午前１１時、辺戸公民館）▼ギノワンイッピンマルシェ（午後１時、ぎのわんヒルズ通り）▼糸満市認知症オレンジまつり（午後１時、道の駅いとまん）▼男装女装会（午後３時半、サウンズグッド）▼宮古島市総合文化祭芸能祭（午後６時、マティダ市民劇場）▼ココロつながるフェスティバル（午前１１時、てんぶす那覇前）▼ワクワクプロジェクト（午後１時、ロイヤルミャンマー、～１７日）▼沖縄市×台湾・月下老人良縁月間（午前１０時、台湾文化館、～３１日）▼ナイトアクアリウム（午後６時、美ら海水族館、～１月６日）▼瀬長島ウミカジテラスプロジェクションマッピングショー（午後７時、～１月３１日）▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）▼イルミネーション＆スノーフォーリング（午後５時、アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～３月３１日）

■伝統芸能

島袋功独演会「功謳」（午後２時、名護市民会館）▼スクリーンで甦る名優・真喜志康忠（午後２時、ゆかるひ）▼在沖竹富町郷友会連合会芸能祭（午後６時、豊見城市立中央公民館）

■演劇・舞台

アンパンマンかみしばいと音とふうせんのＳＨＯＷ（午後２時、ジュンク堂書店那覇店）▼レキオフェスタ「鼓舞の響」（午後２時、かでな文化センター）▼駿菊・ユウスケの今そこ演芸会（午後８時、民芸喫茶マキ）▼ナオユキ・スタンドアップコメディ（午後８時、生活の柄）▼金城隆太展（午前１１時、エピック）

■講演・研修

玉陵世界遺産解説会（午前１１時）▼ハンセン病問題に関するシンポジウム（午後２時、国立劇場おきなわ）▼琉球のいきものガイド「コウモリ」（午後２時、こどもの国）▼聞く、見る、学ぶ組踊と南城市（午後２時、市役所）▼食と健康（午後１時、琉大医学部）▼冬のゴーダックラボ（国際海洋環境情報センター）▼ミニ門松作り＆植物観察ツアー（午前９時、熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）

■アート・展覧会

カンドラの秋（漢那ドライブイン）▼琉球びんがた工房あい染展、沖縄旺玄会展、久米梁氏美術展（いずれも那覇市民ギャラリー）▼浦添工高デザイン科卒業作品展（午前９時半、浦添市美術館）▼学芸員と展示を見よう（壺屋焼物博物館）▼干支「亥」セレクト展（リウボウ美術サロン、～１７日）▼空間表現内覧会（県立芸大、～１９日）▼沖縄の黒い工藝（午前１０時、那覇市歴史博物館、～２６日）▼「麻の衣 忠兵衛」冬衣展（カフェユニゾン、～１月７日）▼海のへん顔いきもの写真展（うるま市立海の文化資料館、～１月１３日）