※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
花のクリスマス（ビオスの丘、～２５日）▼光のガーデンイルミネーション（豊崎海浜公園、～３１日）▼いとまんピースフルイルミネーション（午後６時、糸満観光農園、～１月３日）▼クリスマスイルミネーション（午後６時、与那古浜公園、～１月１０日）▼プロジェクションマッピングショー（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）▼ウィンターエレガンス（午後５時、アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）▼かりゆしドリームファンタジー（午後７時、沖縄かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、体験王国むら咲むら、～３月３日）
■伝統芸能
琉球箏曲と二十五弦箏との出会い（午後６時半、ゆかるひ）
■演劇・舞台
金城隆太展「スターストーリー ようこそ星の楽園へ」（午前１１時、エピック）
■講演・研修
沖縄の就学前保育・教育どうなる？どうする？（午後７時、沖縄女子短大）
■アート・展覧会
私宅監置の実態を知り、これからを考える写真展（豊見城市役所、～２２日）▼沖縄女流美術展、金城正司・後藤栄子２人展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２３日）▼神谷理加子陶芸展（青砂工芸館、～２４日）▼歳末絵画展（リウボウ美術サロン、～２４日）▼貴重資料展・沖縄のたからもの（県立図書館、～２４日）▼雪が描かれた紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～２６日）▼民藝と壺屋焼（那覇市立壺屋焼物博物館、～２７日）▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～２７日）▼アトリエミーコキルト展（料理と酒の店・毬、～１月２６日）▼音で知る自然～沖縄のサウンドスケープ～（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）▼琉球漆芸とＪＡＰＡＮ暮らしの漆器展（浦添市美術館、～２月３日）▼新海誠展（県立博物館・美術館、～２月３日）