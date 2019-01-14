　沖縄タイムス社と伊平屋村は「いへやじゅうてー　人情味溢（あふ）れる原風景の郷　伊平屋村　観光・物産と芸能フェア」を２月８～１０日、那覇市久茂地のタイムスビルで開催します。地域活性化を目的とした「沖縄タイムスふるさと元気応援企画」の第２２弾。伊平屋村の特産品展示即売や観光ＰＲ、伊平屋村分村８０周年展示会、伊平屋村伝統芸能公演、現代版組踊「屋蔵大主物語」公演など島の魅力を発信します。

伊平屋　観光・物産と芸能フェアのロゴ
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伊平屋　観光・物産と芸能フェアのロゴ

特産品展示即売会】

▽日時　２月８日（金）～１０日（日）　午前１０時～午後７時（初日は午前　１１時開場、最終日は午後６時まで）

▽会場　タイムスビル１階、２階ギ　ャラリー

【伊平屋村伝統芸能公演】

▽日時　２月９日（土）午後４時３０　分／１０日（日）午後４時（開場は　３０分前）

▽入場料　１５００円（物産展で使　用できる５００円クーポン付き）、　全席自由

▽会場　タイムスホール（タイムス　ビル３階）

【現代版組踊「屋蔵大主物語」】

▽日時　２月１０日（日）午後１時（開　場は３０分前）

▽入場　無料

▽会場　タイムスホール

▽チケット販売問い合わせ　伊平屋　村民俗芸能保存会、電話０９８０　（４６）２００３

▽フェアに関する問い合わせ　沖縄　タイムスサービスセンター、電話　０９８（８６９）５４４６

主催　フェア実行委員会、沖縄タイムス社

共催　伊平屋村商工会、伊平屋村、伊平屋村教育委員会、伊平屋島観光協会、伊平屋村漁業協同組合、ＪＡおきなわ伊平屋支店、伊平屋村民俗芸能保存会、伊平屋村区長会、伊平屋村郷友会、伊平屋村老人クラブ連合会

協賛　沖縄日通エアカーゴサービス（ＯＡＳ航空）