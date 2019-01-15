　沖縄こども未来プロジェクトの２０１８年度事業の一環として、２０１９年４月の高校入学予定者を対象に「入学応援給付金」の募集を１５日から開始します。対象は、住民税非課税世帯の生徒で、制服など入学時にかかる費用の一部を助成します。申し込み対象者、申し込み条件、支援金額、募集人数は以下の通りです。

（資料写真）教室
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▽申し込み対象者

　２０１９年４月に県内の高校に入学予定の生徒

▽申し込み条件

　住民税非課税世帯の生徒

▽支援金額と募集人数

　５万円（２００人）

応募要項

　沖縄こども未来プロジェクト「入学応援給付金」の応募要項は以下の通りです。申し込み対象者や申し込み条件等をご確認の上、ご応募ください。

▽募集期間　１月１５日（火）～２月８日（金）

▽申請方法　所定の申込書に必要事項を記入し、事務局宛てに郵送またはファクス、メールでお送りください（２月８日必着）。

　申請用紙は沖縄タイムス本社、各支社で配布するほか、沖縄タイムスホームページ（https://www.okinawatimes.co.jp/common/otp/feature/kodomomirai/img/kodomomirai_entry.pdf）から取得できます（コピー可）。同ホームページ内の専用フォームでの申し込みも可能。取得が難しい場合は事務局までお問い合わせください。

▽選考　有識者と法人サポーター代表、沖縄タイムス社役員で構成する運営委員会（山内優子委員長）で行います。

▽給付　２０１９年２月下旬に内定者に文書で通知します。証明書類をご送付いただき、３月下旬に送金します。

▽送付先　郵便番号９００－８６７８　那覇市久茂地２の２の２　沖縄タイムス総合メディア企画局経営企画部「沖縄こども未来プロジェクト事務局」　ファクス０９８（８６０）３４８０　Ｅ‐ｍａｉｌ：kodomomirai@okinawatimes.co.jp

▽問い合わせ　「沖縄こども未来プロジェクト事務局」　電話０９８（８６０）３５３７（平日午前１０時～午後５時）