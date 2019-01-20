第71回沖展：工芸6ジャンル審査結果　準会員賞に4氏、沖展賞に3氏入賞

第７１回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）工芸６ジャンルの審査が１８、１９の両日、タイムスビルで行われ、準会員賞に佐渡山正光さん（陶芸）、前田栄さん（漆芸）、比嘉裕一さん（ガラス）、當間孝さん（木工芸）の４人が選ばれた。佐渡山さんと比嘉さんは会員に推挙された。

沖展賞は石倉一人さん（陶芸）、友利龍さん（ガラス）、川崎哲哉さん（木工芸）が入賞した。各部門の応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。

【陶芸】一般応募53人（62点）、準会員2人（2点）

▽準会員賞＝佐渡山正光（宮古島市）

▽沖展賞＝石倉一人（南城市）

▽奨励賞＝仲村まさひろ（金武町）山城尚子（読谷村）

▽浦添市長賞＝宮國健二（宜野湾市）

▽うるま市長賞＝新垣優人（読谷村）

▽ｅ―ｎｏ株式会社賞＝大湾昇平（南城市）

▽入選＝赤嶺肇幸、江洲康史、渡嘉敷勇、宮城一子、吉村明（以上那覇市）金城安正、砂川健雄、比嘉正徳、嶺井律子（以上浦添市）大城節子、佐野壽雄（以上糸満市）金城秀義（２点）、下地葉子（以上南城市）幸地良丈、前原常男（以上宜野湾市）伊良波幸繁、桑江良寿（２点）、照屋敏雄、当真裕爾、比嘉孝雄、比嘉裕之、山内徳光、吉田安雄（以上沖縄市）赤嶺和三、大城千秋、當銘保（以上うるま市）伊志嶺達雄（名護市）前山由紀（石垣市）射場夢朗生（本部町）新垣安隆、仲村渠哲夫（以上南風原町）松尾暢生（恩納村）小森秋雄、島袋啓太、宮城三成（以上読谷村）

【漆芸】一般応募10人（12点）、準会員2人（2点）

▽準会員賞＝前田栄（那覇市）

▽沖展賞＝該当なし

▽奨励賞＝津波靜子（南城市）西原郭行（与那原町）

▽浦添市長賞＝兼次幸子（金武町）

▽うるま市長賞＝森田哲也（八重瀬町）

▽入選＝運天伊作（２点）（那覇市）大城清善、桃原教子（以上浦添市）津波敏雄（２点、南城市）田里友一郎（沖縄市）親泊英利（南風原町）

【染色】一般応募21人（23点）、準会員1人（1点）

▽準会員賞、沖展賞＝いずれも該当なし

▽奨励賞＝冝保聡（糸満市）平良幸子（西原町）知念冬馬（那覇市）

▽浦添市長賞＝渡名喜裕生（那覇市）

▽うるま市長賞＝座波千明（那覇市）

▽ｅ―ｎｏ株式会社賞＝坂本希和子（那覇市）

▽入選＝大城はるか、瑞慶山和子、平良香奈子、渡名喜裕生、松本純子（以上那覇市）田中紀子（糸満市）石川秀子、平良武、真境名照子（以上豊見城市）當山雄二（南城市）眞榮城之枝（宜野湾市）具志七美（うるま市）新川雅俊（西原町）近藤裕子（神奈川県）

【織物】一般応募25人（26点）、準会員3人（3点）

▽準会員賞、沖展賞＝いずれも該当なし

▽奨励賞＝中村友美（石垣市）宇江城ヤス子（久米島町）

▽浦添市長賞＝新門伊咲美（うるま市）

▽うるま市長賞＝澤村佳世（宜野湾市）

▽入選＝上原八重子、上間ゆかり、能勢玲子、花城美弥子、比嘉瑠美子、吉浜博子（以上那覇市）玉城恵（南城市）比嘉麻南（宜野湾市）仲村秀子、宮城かおり（以上うるま市）浦崎美由希（宮古島市）今井みゆき、次呂久幸子、中村澄子（以上石垣市）大城ヨシ子、平田和子（以上南風原町）金良美香（北谷町）近藤ゆき（西原町）川上キヨ子、崎原千枝美（以上読谷村）

【ガラス】一般応募26人（35点）、準会員4人（4点）

▽準会員賞＝比嘉裕一（西原町）

▽沖展賞＝友利龍（糸満市）

▽奨励賞＝松田英吉（恩納村）古賀雄大（富山県）

▽浦添市長賞＝池宮城翔（うるま市）

▽うるま市長賞＝池宮城諄（うるま市）

▽入選＝大嶺祐子（２点）、外間健太（以上那覇市）島田春奈、砂川泰典（以上浦添市）我謝良秀（糸満市）佐久川亮（２点）、山城興也（以上沖縄市）、池宮城翔、加藤周作、當山みどり、東恩納司（２点）（以上うるま市）佐渡山太志、島津幸子（２点）、島袋信悟、玉城晃、野原智、宮城友紀（以上名護市）、藤木伸也（２点）（石垣市）、奥村源基（本部町）、松田英吉（恩納村）、菊地善仁（２点）、知花信、中野幸治（以上読谷村）、古賀雄大（富山県）

【木工芸】一般応募20人（21点）、準会員2人（3点）

▽準会員賞＝當間孝（那覇市）

▽沖展賞＝川崎哲哉（那覇市）

▽奨励賞＝平良勇（沖縄市）金城修（大宜味村）

▽浦添市長賞＝小橋川剛右（八重瀬町）

▽うるま市長賞＝日比野雄也（宜野座村）

▽ｅ―ｎｏ株式会社賞＝上地春菜（浦添市）

▽入選＝古波津京華、佐久川正次、照屋盛人、眞喜志英夫（２点）（以上那覇市）比嘉亮太、屋部忠（以上浦添市）玉城正昌（糸満市）仲宗根しずく（沖縄市）松田忠（名護市）スナイダー・エバン（北谷町）野田洋（国頭村）