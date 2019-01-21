※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
県赤十字大会（てだこホール）▼瀬長島ウミカジテラスプロジェクションマッピングショー（午後７時、～３１日）▼チューリップフェア（午前８時半、熱帯ドリームセンター、～２月３日）▼クイズで巡る図書館の旅（午前９時、琉大図書館、～２月１１日）▼おきなわワールド琉球花めぐり（午前９時、～２月１１日）▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、むら咲むら、～３月３日）
■講演・研修
鳩山由紀夫「東アジア共同体の構築」（午後４時２０分、沖縄キリスト教学院）▼北谷町西海岸の将来のまちづくりを考える町民フォーラム（午後２時、ちゃたんニライセンター）▼シンポ「やんばる地域の外来種と希少種」（午後６時、県三重城合同庁舎）▼英語で読む沖縄の民話（午前１０時、ＪＩＣＡ沖縄国際センター）
■アート・展覧会
小島憲二陶展（リウボウ美術サロン、～２８日）▼アトリエミーコキルト展（パレットくもじ９階・毬、～２６日）▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～２７日）▼コザ暴動（沖縄市ヒストリート２、～２７日）▼緑の至宝フクギ写真展、大城喜満絵画展、かりゆし絵画サークル展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２７日）▼高崎賀朗展（アトス、～２７日）▼中高連携合同美術展（久米島博物館、～２７日）▼松竹梅の紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～３０日）▼戦争と人々のくらし（県平和祈念資料館、～３１日）▼自然の先にある島の手仕事展（アートホテル石垣島、～３１日）▼琉球の江戸参府・御座楽（首里城公園、～３１日）▼エイサーイベントポスター展（エイサー会館、～３１日）▼イノシシ骨製品（県立埋蔵文化財センター、～３１日）▼北島清隆写真展（ホテルエメラルドアイル石垣島、～３１日）▼新海誠展（県立博物館・美術館、～２月３日）▼玉城彩乃版画展（ラット＆シープ、～２月９日）▼発掘されたお金展（浦添市歴史にふれる館、～２月２２日）▼県民の戦争被害と次代への継承（八重山平和祈念館、～２月２４日）▼ミニチュアライフ展（浦添市美術館、～３月３日）