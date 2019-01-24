沖縄国際洋蘭博覧会２０１９を開催します。今回は「アジアンオーキッド～世界に誇る花～」をテーマに、会場には約２万点のランが展示され、幻想的な花の世界をご覧いただけます。また、日本のラン展では唯一授与される「内閣総理大臣賞」の受賞ランの展示や、「ランを使った大使・大使夫人によるテーブルアレンジメント」など多彩なイベントもご用意しています。

▽期日 ２月２日（土）～２月１１日（月）午前９時～午後５時３０分（入館締め切り午後５時）

▽会場 海洋博公園 熱帯ドリームセンター

▽入館料 大人（高校生以上）７６０円（団体５５０円）、中学生以下無料※団体は２０人以上。美ら海水族館のチケット半券または年間パスポート提示で半額。

▽内容 展示、講演、栽培教室・栽培相談、ガイドツアー、コサージ教室、オーキッドブライダル、展示即売会など

▽問い合わせ 博覧会事務局、電話０９８０（４８）２７４１

主催 沖縄国際洋蘭博覧会実行委員会（内閣府沖縄総合事務局、沖縄県、沖縄美ら島財団、沖縄観光コンベンションビューロー、県蘭協会、県農業協同組合、県花卉（かき）園芸農業協同組合、県造園建設業協会、日本洋蘭農業協同組合、日本フラワーデザイナー協会、ＪＦＴＤ、県華道連盟、沖縄タイムス社）

特別協賛 沖縄タイムス社