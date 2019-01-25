「辺野古建設強行は違憲」　憲法研究者131人が中止求め声明　

沖縄県名護市辺野古の新基地建設について、憲法研究者の有志が２４日会見し、「安倍政権が沖縄の民意に反して強行しているのは憲法違反」として、辺野古の埋め立て工事の中止を求める声明を発表した。知事選で民意が示されても、工事を強行する安倍政権について、「基本的人権の尊重」と「平和主義」「民主主義」「地方自治」という憲法の原理を侵害し空洞化するとも指摘した。国際基督教大学平和研究所の稲正樹顧問ら５人が衆院議員会館で発表した。

憲法研究者が新基地建設に関する声明を出すのは初めてという。声明では「新基地建設は、憲法９条や安全保障の問題であると同時に、県民の人権問題であり、民主主義や地方自治のあり方が問われている点では国民全体の問題」と強調。政府が工事を続ければ「日本の民主主義に大きな傷を残す。憲法研究者は断じて容認できない」として工事の中止を求めた。

憲法の平和主義をも侵していると主張。「東アジアの平和は米軍の抑止力という軍事的脅威で達成されるものではない。辺野古移設は平和的な外交努力などで平和構築を目指す憲法の精神に逆行する」とした。

武蔵野美術大学の志田陽子教授は、民主主義のプロセスとして「選挙で国政や地方行政の担当者を選んだから、すべてを委ねたとはなっていない」と説明。県民投票について「憲法の趣旨から最も尊重すべき意思表示の機会であり、最大限尊重されなければならない」と強調した。声明は政府や各政党などに送付される。

声明に賛同した憲法研究者１３１人（敬称略）は次の通り。

愛敬浩二（名古屋大）、青井未帆（学習院大）、青木宏治（高知大名誉教授）、浅野宜之（関西大）、麻生多聞（鳴門教育大）、足立英郞（大阪電気通信大名誉教授）、飯島滋明（名古屋学院大）、井口秀作（愛媛大）、石川多加子（金沢大）、石川裕一郎（聖学院大）、石塚迅（山梨大）、石村修（専修大名誉教授）、井田洋子（長崎大）、伊藤雅康（札幌学院大）、稲正樹（元国際基督教大）、井端正幸（沖縄国際大）、岩本一郎（北星学園大）植野妙実子（中央大）、植松健一（立命館大）、植村勝慶（国学院大）、右崎正博（獨協大名誉教授）、浦田一郎（一橋大名誉教授）、浦田賢治（早稲田大名誉教授）、榎透（専修大）、榎澤幸広（名古屋学院大）、江原勝行（岩手大）、大内憲昭（関東学院大）、大久保史郎（立命館大名誉教授）、大津浩（明治大）、大野友也（鹿児島大）、大藤紀子（獨協大）、岡田健一郎（高知大）、岡田信弘（北海学園大）、奥野恒久（龍谷大）、小栗実（鹿児島大名誉教授）、小沢隆一（東京慈恵会医科大）、柏﨑敏義（東京理科大）、金澤孝（早稲田大）、金子勝（立正大名誉教授）、上脇博之（神戸学院大）、河合正雄（弘前大）、河上暁弘（広島市立大）、川畑博昭（愛知県立大）、菊地洋（岩手大）、北川善英（横浜国立大名誉教授）、木下智史（関西大）、君島東彦（立命館大）、清末愛砂（室蘭工業大）、倉田原志（立命館大）、倉持孝司（南山大）、小竹聡（拓殖大）、小林武（沖縄大）、小林直樹（姫路獨協大）、小松浩（立命館大）、近藤敦（名城大）、齋藤和夫（明星大）、斎藤一久（東京学芸大）、斉藤小百合（恵泉女学園大）、坂田隆介（立命館大）、笹沼弘志（静岡大）、佐藤修一郞（東洋大）、佐藤潤一（大阪産業大）、佐藤信行（中央大）、澤野義一（大阪経済法科大）、志田陽子（武蔵野美術大）、清水雅彦（日本体育大）、清水睦（中央大名誉教授）、菅原真（南山大）、妹尾克敏（松山大）、芹沢斉（青山学院大名誉教授）、高作正博（関西大）、佐智美（青山学院大）、高橋利安（広島修道大）、橋洋（愛知学院大教授）、良沙哉（沖縄大）、高良鉄美（琉球大）、竹内俊子（広島修道大名誉教授）、竹森正孝（岐阜大名誉教授）、田島泰彦（元上智大）、多田一路（立命館大）、建石真公子（法政大）、館田晶子（北海学園大）、千國亮介（岩手県立大）、塚田哲之（神戸学院大）、土屋仁美（金沢星稜大）、寺川史朗（龍谷大）、内藤光博（専修大）、長岡徹（関西学院大）、中川律（埼玉大）、中里見博（大阪電気通信大）、中島茂樹（立命館大）、永田秀樹（関西学院大）、中村安菜（日本女子体育大）、長峯信彦（愛知大）、永山茂樹（東海大）、成澤孝人（信州大）、成嶋隆（獨協大）、二瓶由美子（元桜の聖母短期大）、丹羽徹（龍谷大）、根森健（神奈川大）、長谷川憲（工学院大）、畑尻剛（中央大）、濵口晶子（龍谷大）、廣田全男（横浜市立大名誉教授）、福嶋敏明（神戸学院大）、藤井正希（群馬大）、藤澤宏樹（大阪経済大）、藤野美都子（福島県立医科大）、古川純（専修大名誉教授）、前原清隆（元日本福祉大）、松原幸恵（山口大）、水島朝穂（早稲田大）、三宅裕一郎（日本福祉大）、宮地基（明治学院大）、三輪隆（元埼玉大）、村上博（広島修道大）、村田尚紀（関西大）、本秀紀（名古屋大学）、元山健（龍谷大名誉教授）、森英樹（名古屋大名誉教授）、安原陽平（沖縄国際大）、山内敏弘（一橋大名誉教授）、結城洋一郎（小樽商科大名誉教授）、横尾日出雄（中京大）、横田力（都留文科大名誉教授）、吉田栄司（関西大）、吉田善明（明治大名誉教授）、若尾典子（佛教大）、脇田吉隆（神戸学院大）、和田進（神戸大名誉教授）、匿名希望１人。