第71回沖展：写真部門審査結果　準会員賞に宮城和成さん　沖展賞は國吉健郎さん

第７１回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の写真部門の審査が２３日にタイムスホールで行われ、宮城和成さんが準会員賞、國吉健郎さんが沖展賞に入賞した。國吉さんは準会員に推挙された。

応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

【写真】一般応募１７０人（３０５点）、準会員７人（８点）

▽準会員賞＝宮城和成（名護市）

▽沖展賞＝國吉健郎（与那原町）

▽奨励賞＝亀島重男（沖縄市）宮良正子（うるま市）

▽浦添市長賞＝新城直美（宜野湾市）

▽うるま市長賞＝しんざとえいじ（宜野湾市）

▽入選＝赤嶺喜孝、宇座嘉憲、神田守、喜名朝駿、儀間生子、金城聡、久高友之、國吉倖明、下地良男、新里ゆきえ、副田保子、楚南冨美子、栃澤滿郎、富村盛信２点、仲程梨枝子、花城雅孝２点、麓隼人、安田正昭、山里邦子、与那城純子２点（以上那覇市）島袋直美２点、島袋陽子２点、砂川盛榮、比嘉佐智子（以上浦添市）大城勝子（糸満市）砂川悦子２点、名嘉久美子、長濱大、又吉全一（以上豊見城市）金城文子、嶺井エリ２点（以上南城市）天久ゆういち、伊藤俊雄２点、大川盛安、大嶺自栄、崎浜菊２点、正木スエ子、正木虎夫２点（以上宜野湾市）稲福晃、内間秀太郎、幸喜あかり２点、米須末子、豊里友行２点（以上沖縄市）島田美佐子、宮良正子、諸見里安吉、山田恵美子２点（以上うるま市）宮城勲（名護市）新垣フミ子２点、おおきゆうこう、仲吉佑美香、丸山栄（以上南風原町）大城敏雄、國吉健郎、森江直子（以上与那原町）真栄城浩２点、松田理２点（以上北谷町）我喜屋明正、金城光男、西原けんじ（以上西原町）具志明２点、城間由美子２点（以上八重瀬町）安里寿美、与儀文夫２点（以上中城村）