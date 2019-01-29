第71回沖展：書芸部門審査結果　沖展賞に伊禮かおるさん　準会員賞は与那嶺典子さんと新里明美さん

第７１回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の書芸部門の審査が２６日、タイムスホールで行われ、準会員賞に与那嶺典子さんと新里明美さん、沖展賞に伊禮かおるさんが選ばれた。与那嶺さんは会員に推挙された。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り（敬称略）

【書芸】一般応募２６８人（２６８点）、準会員３１人（３１点）

▽準会員賞＝与那嶺典子（那覇市）新里明美（うるま市）

▽沖展賞＝伊禮かおる（豊見城市）

▽奨励賞＝渡久地美佐子（豊見城市）呉屋純媛（沖縄市）平良祥太、東德嶺輔（以上南風原町）

▽浦添市長賞＝上原千枝美（読谷村）

▽うるま市長賞＝玉城笙子（那覇市）

▽ｅ－ｎｏ株式会社賞＝久田玲緒奈（うるま市）

▽入選＝赤嶺悦子、赤嶺隆子、赤嶺美智子、安里涼子、安座間美季、新垣絹枝、新垣貴子、稲嶺法子、上里千代子、上江洲アケミ、大城知子、太田節子、太田美枝子、小川和美、梶原眞美、金村幸子、嘉納京子、神谷希、亀ヶ谷牧子、川満廣子、喜屋武美佐子、金城久弥、小橋川スガ子、島袋敬子、島袋園子、島袋侑子、城間敬子、城間ハツヱ、城間美香、須藤保、関口恵美子、平良小夜子、高嶺佳恵、田端喜代、知念一正、名嘉久美子、長嶺朝弘、永山千里、新田千賀子、浜元邦子、藤原裕子、古堅玲子、前田多賀子、真栄田義之、松川美智子、松本弘子、森さゆり、屋良辰夫、与儀政子、与儀好子、与那弘子、饒平名真由美（以上那覇市）東江りか、安谷屋実加、内間カズ子、奥濱喜美子、川中留美、喜久山安子、金城直子、酒井文、渡名喜香代子、仲本一郎、濱川綾子、柊﨑ケイ子、又吉澄枝、嶺井律子、宮城多佳子、宮城久子、宮里えり子、山里美代子（以上浦添市）安谷屋さゆり、上原啓子、上原レイ子、近江幸子、大城喜美子、金城翔太、外間早智、宮城啓子（以上糸満市）赤嶺光宏、石垣光枝、上江田敏博、内間綾子、上運天春菜、金城功、國吉真吾、久保田麻里、佐敷博美、名渡山千恵子（以上豊見城市）小波津園子、城間浩子（以上南城市）伊佐直美、桑江美恵子、島袋ひろみ、玉那覇すみ子、富山美智子、仲里美智子、真壁恵子、松田惠子、宮城律子、宮里民子、山城捷明、屋良知絵未（以上宜野湾市）粟国美智子、安里弘子、新城円香、上間智子、岸本弘子、久志すぎの、米須浅美、知念美和子、富盛朝秀、仲栄真律子、仲宗根司、仲舛由美子、仲村冴子、仲村妙子、比嘉さつき、比嘉優花、比嘉るみ子、比屋根尚美、宮城律子、屋良美香、湧田市子（以上沖縄市）上原善輝、宜寿次政代、佐次田恵子、謝名堂奈緒子、玉元庄弘、當銘由武、渡口葉子、富村朝浩、比嘉勝子、福原美枝、宮平妃女花、山内成子（以上うるま市）浦崎康哉、大城さやか、島津和美、田港玲子、真謝幸代（以上名護市）田場啓子（宮古島市）大島常功、國吉智子、田福宏美、前里勝吉、本原繁（以上石垣市）池原米子、與那城千恵子（以上金武町）譜久里武夫、山里昌輝（以上久米島町）神里和子、津嘉山すみえ、仲里美代子（以上南風原町）諸見里史子（与那原町）新垣惠津子、神山直子、徳里美代子（以上嘉手納町）星川初見（北谷町）大田安子、金城京子、古賀日奈子、小橋川町子、玉那覇節子、比嘉礼子、宮城政子、宮本康申、山里榮子（以上西原町）兼島直美、金城綾子、金城雅之（以上八重瀬町）知念栄子、知念レイ子、友寄恵子、古堅直子（以上伊江村）與那覇律子（宜野座村）平良悦子、山城綾子（以上今帰仁村）安座間澄子、川上秀子、喜友名晴香、喜友名正子、比嘉栄子、平敷律子、宮城孝子（以上北中城村）宮城みち子（中城村）天久美津枝、伊波エツ子、上原好美、香村春乃、喜納八重子、長堂加代子、福地恭子（以上読谷村）小林好生（千葉県）