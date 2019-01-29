沖縄タイムス社は、てだこの都市（まち）・浦添「あまくま歩っちゅん浪漫ウォーク」実行委員会ほかと共催で「第１８回うらそえツーデーマーチ・てだこウォーク２０１９」を開催します。
▽会期＝２月２日（土）、３日（日）
▽会場＝浦添カルチャーパークてだこ広場（てだこホール隣）をスタート会場に、市内 と隣接市町村のコース
▽種目＝３０キロ、２０キロ、１０キロ、５キロ、３キロ
▽受付時刻＝
【２日（土）】３０キロ・午前６時４５分、１０キロ・午前８時１５分、５キロ・午前９時１５分、３キロ・午前１０時１５分
【３日（日）】２０キロ・午前７時１５分、１０キロ・午前８時１５分、５キロ・午前９時１５分、３キロ・午前１０時１５分から、随時受け付け
▽参加資格＝健康な方。小学生以下は保護者または引率者同伴。障がいがあり介助が必要な場合は介助者同伴。キャンプキンザー進入時は身分証明書提示。
▽参加料＝大人（１日千円、２日間は１５００円）小・中・高校生（２日参加可１００ 円）※当日受け付けは大人５００円増、小・中・高校生１００円増
▽申し込み＝申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて受付窓口へ持参。
▽受け付け＝ＡＮＡ ＡＲＥＮＡ 浦添（浦添市民体育館）、ＡＮＡまじゅんらんど浦添（浦添市温水プールまじゅんらんど）、浦添市観光協会
▽問い合わせ＝実行委員会事務局（浦添市観光振興課内、浦添市安波茶１の１の１）電話 ０９８（８７６）１２３４（内線３１６９）
▽主催 てだこの都市・浦添「あまくま歩っちゅん浪漫ウォーク」実行委員会、浦添市、浦添市教育委員会
▽共催 沖縄タイムス社、浦添市観光協会、日本ウオーキング協会、沖縄県ウォーキング協会、浦添市健康ウォーキング協会、琉球放送