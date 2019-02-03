沖展準会員賞に城間かよ子さんと並里幸太さん　絵画部門　

第７１回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の絵画部門の審査が２日に行われ、準会員賞に城間かよ子さん、並里幸太さん、沖展賞にサンリー・ヨンツォさんが決まった。並里さんは会員に推挙された。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

 【絵画】一般応募１４１人（１４１点）、準会員２１人（２１点）

▽準会員賞＝城間かよ子（宜野湾市）並里幸太（本部町）▽沖展賞＝サンリー・ヨンツォ（那覇市）▽奨励賞＝鶴見伸（糸満市）仁添まりな（北谷町）與那覇勉（与那原町）▽浦添市長賞＝城間文雄（那覇市）▽うるま市長賞＝嵩原武子（本部町）▽ｅ－ｎｏ株式会社賞＝宮城郁代（那覇市）▽入選＝赤嶺愼次、上原成美、上原則雄、大城朱璃、大城春信、カガミ・ジョージ、亀濱勇吉、金城治子、小谷明美、小橋川邦子、砂川秀勝、玉城美智子、仲宗根市子（以上那覇市）國吉清、津波信久、又吉園子、松田利男、宮國米男、宮里ユキ子（以上浦添市）東光二（糸満市）赤嶺美代子、阿利清子、稲冨民子、玉寄貞子、平田政則、与那覇俊（以上豊見城市）伊青勝、名嘉原盛吉（以上南城市）城間幸子、當山武弘、辺土名リユ子（以上宜野湾市）伊是名吉明、喜屋武信子、金城美智子、齋悠記、仲宗根勇吉、仲本潤一郎、根路銘惠二、比屋根清隆、宮城良眞、與那嶺秀子、与那嶺誠（以上沖縄市）伊芸匠志、石川哲子、上原節代、スード・タラ、知花竜也、本間優子、屋良朝信（以上うるま市）我部よしみ、玉木義勝、松島朝重、宮里香（以上名護市）上田達大、狩俣亜子（以上宮古島市）石川豊子（金武町）伊是名教子、大城裕、金城郁雄、城間勇、比嘉博（以上南風原町）石原美智子、大城喜満、金城芳知（以上与那原町）池原菊江（嘉手納町）座覇政秀、饒平名知健（以上西原町）津波古政廣（恩納村）仲座包子（中城村）知花末子、渡久地美智子、比嘉孝、真栄田茂子、港川浩秀（以上読谷村）