※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスビルの催し

※タイムスビルにイベント用駐車場の用意はございません。近隣の有料駐車場か公共交通機関をご利用ください。

沖縄タイムス社ふるさと元気応援企画「伊平屋 観光・物産と芸能フェア」

【２階ギャラリー】伊平屋村観光ＰＲ、伊平屋村分村８０周年展示会ほか 午前１１時～午後７時（～１０日／最終日は午後６時まで）

【１階エントランス】物産コーナー、飲食コーナー 午前１１時～午後７時（～１０日／最終日は午後６時まで）

◆タイムスの催し

第４１回沖縄県書作家協会木筆會書道展 午前１０時、那覇市民ギャラリー（１０日まで）

■催し物

フクギまつり（那覇市緑化センター、～１０日）▼旧正月はおきみゅーに行こう（県立博物館・美術館、～１１日）▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２４日）

■講演・研修

防災セミナー・シンポジウム「逃げるバリアフリー」（午後１時、沖縄産業支援センター）▼講演会「沖縄の海洋資源」（午後４時、県立図書館）▼ＯＩＳＴ科学者による衣食住にまつわるサイエンストーク（午後６時半、ジュンク堂書店那覇店）

■アート・展覧会

社会人対象美術教室作品展（午後２時、ＨＯＬＯＮ、～１０日）▼≒Ｍ展（午後１時、ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～１０日）▼木筆會書道展（那覇市民ギャラリー、～１０日）▼沖縄を知るための１０冊 パネル展（県立図書館、～１１日）▼ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ（那覇市内各所、～１１日）▼「庄内農婦」今田和子展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１１日）▼特別企画展「沖縄県民の戦争被害と次代への継承」（八重山平和祈念館、～２４日）▼企画展「風土建築家・清村勉」を知っている？（名護博物館ギャラリー、～２４日）▼王国時代の冬衣裳・特別展（那覇市歴史博物館、～２７日）▼ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ ＬＩＦＥ展（浦添市美術館、～３月３日）▼読谷やちむん展（座喜味城跡ユンタンザミュージアム、～３月２４日）▼ミニ展示「魚の眼」（、うるま市立海の文化資料館、～３月３１日）