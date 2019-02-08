２０１８年度第５３回沖縄タイムス芸術選賞の受賞者として１０部門で大賞１６人、奨励賞１９人、功労賞３人に決まりました。昨年１年間、優れた芸術活動および芸術文化の向上に業績のあった個人・団体で、２３日に贈呈式・祝賀会を開きます。
【贈呈式・祝賀会】
▽日時 ２月２３日（土）午後１時～３時半
▽場所 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ（６階ニライカナイ）
▽会費 ５千円（中・高生３千円、小学生以下無料）
▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８
沖縄タイムス社
受賞者は次の通り。（順不同、敬称略）
【大賞】
▽美術＝與那嶺芳恵（絵画）、照屋勇賢（美術）▽写真＝喜名朝駿▽工芸＝宮城清（漆芸）、親川唐白（陶芸）▽書芸＝渡名喜清▽演劇・映像＝嘉数道彦（演劇）▽洋楽・邦楽＝沖縄男声合唱団▽洋舞・邦舞＝西川帆純（日舞）▽琉球古典舞踊＝前里博美、饒波園代▽琉球古典音楽＝久高将寛、仲本喜至、米須清信、浦崎清子（以上三線）、平良マサエ（箏曲）
【奨励賞】
▽美術＝山城知佳子（美術）▽写真＝渡久地政修▽工芸＝深石美穂（織物）▽書芸＝村山典子▽文学＝竹本真雄（小説）▽演劇・映像＝泉＆やよい（演劇）▽洋楽・邦楽＝糸数知（声楽）、山田多恵子（箏曲）▽洋舞・邦舞＝前田奈美甫（バレエ）▽琉球古典舞踊＝大田文代、高良涼子▽琉球古典音楽＝上原政男、松田和則、松田幸弘、玉城悟、森田夏子（以上三線）、知名幸子、島尻郁江（以上箏曲）、大宜見ツギ子（太鼓）
【功労賞】
▽美術＝上條文穂（彫刻）▽琉球古典舞踊＝上原じゅん子（結髪）▽琉球古典音楽＝譜久原朝次郎（以上三線）