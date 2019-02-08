※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスビルの催し

沖縄タイムス社ふるさと元気応援企画「伊平屋 観光・物産と芸能フェア」

【タイムスホール】「伊平屋村伝統芸能公演」 午後４時半開演（午後４時開場） 入場料／一般１５００円（※５００円クーポン付） 全席自由 ※席に限りがあります（１０日まで）

【２階ギャラリー】伊平屋村観光ＰＲ、伊平屋村分村８０周年展示会、他 午前１０時～午後７時（１０日まで／最終日は午後６時まで）

【１階エントランス】物産コーナー、飲食コーナー 午前１０時～午後７時（１０日まで／最終日は午後６時まで）

※タイムスビルにイベント用駐車場の用意はございません。近隣の有料駐車場か公共交通機関をご利用ください。

■タイムスの催し

▼第４１回沖縄県書作家協会木筆會書道展 午前１０時、那覇市民ギャラリー（１０日まで）

▼第５９回タイムス杯争奪総合卓球個人選手権大会 午後１時、県立武道館（１０日まで）

▼第３２回県女流アマ囲碁選手権大会 午後１時半、浦添囲碁会館

■催し物

フクギまつり（午前１０時、那覇市緑化センター、～１０日）▼肉フェスｉｎ沖縄市（午前１１時、県総合運動公園、～１０日）▼やえせ桜まつり（午後６時、八重瀬公園、～１１日）▼桜まつり（午前８時、今帰仁城跡、～１１日）▼沖縄国際洋蘭博覧会（午前８時半、熱帯ドリームセンター、～１１日）▼スターダストファンタジア（午後７時、カヌチャリゾート、～１４日）▼美ら海花まつり（午前８時、海洋博公園、～２４日）

■演劇・舞台

狂言 野村万作・野村萬斎（午後２時、国立劇場おきなわ）

■講演・研修

ＧＯＤＡＣセミナー・海にひそむプラスチックごみとその影響（午後１時半、県立図書館）

■アート・展覧会

玉城彩乃版画展（ｒａｔ＆ｓｈｅｅｐ）▼社会人対象美術教室作品展（ＨＯＬＯＮ、～１０日）▼木筆會書道展（那覇市民ギャラリー、～１０日）▼沖縄青少年科学作品展（浦添市民体育館、～１０日）▼沖縄を知るための１０冊パネル展（県立図書館、～１１日）▼「庄内農婦」今田和子展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１１日）▼ＣＹＣＬＥ展（沖縄科学技術大学院大学、～２７日）▼ミニチュアライフ展（浦添市美術館、～３月３日）▼読谷やちむん展（座喜味城跡ユンタンザミュージアム、～３月２４日）