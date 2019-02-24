沖繩縣民投票 “反對”修建美軍新基地票數過半

2月24日，日本沖繩縣實施了關於是否贊成在該縣名護市邊野古修建新美軍基地的縣民投票。根據《沖繩時報》、共同社、《琉球新報》的投票站出口調查結果顯示，對填海造基地投“反對”票的人超過了投票人數的一半。

名護市辺野古の米軍の新基地建設に必要な埋め立ての賛否を問う県民投票が２４日実施された。沖縄タイムス、共同通信、琉球新報による出口調査の結果、埋め立てに「反対」の意思を示した人が、投票者総数の半数を超えることが確実となった。

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