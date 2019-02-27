※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
※タイムスビルに申告会場専用駐車場・駐輪場の用意はございません。公共交通機関か近隣の有料駐車場をご利用ください。
【１～３階】２０１９年度（１８年分）那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受け付け 午前９時～午後４時。問い合わせは市民税課、電話０９８（８６１）３３２８。※原則、土日は休み。３月３日（日）は受付します（～３月１５日まで）。
■催し物
こどもの国花まつり（午前９時半、～４月７日）
■演劇・舞台
劇団四季こころの劇場（午後２時、名護市民会館）▼昭和歌謡劇でほっこり。（午後７時、宜野湾市立中央公民館）▼平成一揆（午後８時、ＳＯＵＮＤＳ ＧＯＯＤ）
■講演・研修
ベルリンの生活について（午後８時、ＳＯＵＮＤ Ｍ’Ｓ）▼ＴＦＴに関する国際会議・ＩＴＣ２０１９（自治会館、～３月２日）
■アート・展覧会
月刊タイガースカバーフォトコレクション（道の駅ぎのざ）▼ミニチュアライフ展（浦添市美術館、～３月３日）▼日本最大のサンゴ礁”石西礁湖”を知ろう（石垣港離島ターミナル、～３月１０日）▼ＭＯＤＥＲＮ ＴＩＭＥＳ・創るを遊ぶ（ホテルムーンビーチ、～４月２１日）▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１２日）