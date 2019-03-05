沖縄タイムス社は、創刊７０周年企画の一環で真境名佳子生誕百年記念公演を琉球舞踊真踊流と共に開催します。当社が推進した文化による復興運動をリードし、流会派の枠を超えて後進の指導に当たった佳子師匠をしのび、足跡をたどる公演となります。ぜひ、ご覧ください。

▽日時 ３月２１日（木・祝）午後２時・６時３０分開演（３０分前開場）

▽場所 タイムスホール

▽入場料 前売り４千円（全席自由、当日５００円増し）

▽取り扱い 沖縄タイムス本社、琉球舞踊真踊流

▽主催 琉球舞踊真踊流

▽共催 沖縄タイムス社

▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８

記念公演・演目

【昼の部】３月２１日（木・祝）午後２時開演▽かぎやで風（国指定重要無形文化財「琉球舞踊」〈総合認定〉保持者）▽若衆こてい節▽作田▽諸屯（宮城幸子）▽祝扇の舞▽銭鳴りひゃー▽祝い節▽むんじゅる（真境名由佳子）▽浜千鳥▽本花風（安次富紀子）▽ニーセーター

【夜の部】同日午後６時３０分開演▽かぎやで風（沖縄タイムス芸術選賞大賞受賞者）▽若衆こてい節▽作田▽諸屯（宮城幸子）▽祝扇の舞▽宮城くわでぃーさー▽うむい（瑞慶山和子）▽小浜節▽しょんだう▽本花風（安次富紀子）▽パーランクー