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屋良氏と一問一答　基地問題「認識の差を埋める」

2019年3月11日 10:33

　－政策の一丁目一番地は。　「辺野古の埋め立てが不要な普天間飛行場の即時全面返還だ」　－安倍政権相手にどのように取り組んでいくか。　「運用を見直すだけで海兵隊の大幅な削減が可能になる。普天間飛行場所属のヘリやオスプレイが必ず沖縄に駐留しないといけないのか、といった議論を国会で存分にやっていきたい。

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