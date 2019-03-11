「日本政治の認識変える」／屋良氏一問一答

−政策の一丁目一番地は。 「辺野古の埋め立てが不要な普天間飛行場の即時全面返還だ」 −安倍政権相手にどのように取り組んでいくか。 「運用を見直すだけで海兵隊の大幅な削減が可能になる。普天間飛行場所属のヘリやオスプレイが必ず沖縄に駐留しないといけないのか、といった議論を国会で存分にやっていきたい。
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−政策の一丁目一番地は。 「辺野古の埋め立てが不要な普天間飛行場の即時全面返還だ」 −安倍政権相手にどのように取り組んでいくか。 「運用を見直すだけで海兵隊の大幅な削減が可能になる。普天間飛行場所属のヘリやオスプレイが必ず沖縄に駐留しないといけないのか、といった議論を国会で存分にやっていきたい。
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