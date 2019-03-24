2019年(平成31年) 3月24日 (日)
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あす3月25日（月）の沖縄県内の主なイベント

2019年3月24日 15:04

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

開幕と同時に多くの美術ファンが詰め掛けた第７１回沖展＝２３日午前、ＡＮＡ　ＡＲＥＮＡ浦添（浦添市民体育館）
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開幕と同時に多くの美術ファンが詰め掛けた第７１回沖展＝２３日午前、ＡＮＡ　ＡＲＥＮＡ浦添（浦添市民体育館）

■タイムスの催し

　第７１回沖展　午前１０時～午後６時（入館は午後５時半まで）、ＡＮＡアリーナ浦添（浦添市民体育館）。入場料＝一般千円、小中高生５００円、未就学児無料（～４月７日）

　第１３３回県学童軟式野球大会　瀬長島野球場Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ、与根漁協与根多目的広場、具志球場（最終日）

■アート・展覧会

　安富歩と与那覇大智のトイレボリューション再び（今帰仁村歴史文化センター、～３０日）▼縄トモコ紅型展（ＧＡＲＢ　ＤＯＭＩＮＧＯ、～３１日）▼琉球楽園金城龍太展（エピック、～３１日）▼絵本の中からこんにちは・しまうまウーマ石垣島へ行く（ホテルエメラルドアイル石垣島、～４月１４日）▼浜田知明追悼展（佐喜眞美術館、～４月１５日）▼嘉門貝塚展（浦添市歴史にふれる館、～４月１９日）▼発掘調査された軽便鉄道ミニミニ展示会（那覇市歴史博物館、～４月２２日）▼与那国１９７０～１９７２年（平敷兼七ギャラリー、～５月１０日）▼君たちにおくる平和のメッセージ（県平和祈念資料館、～５月１５日）▼剛柔流流祖・宮城長順（沖縄空手会館、～９月１０日）

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沖展開催70周年を記念して、ウェブサイトを公開。これまでに開催された展覧会の図録を閲覧いただけるよう、デジタルアーカイブとして公開します。 >>「沖展オフィシャルサイト」

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