あす3月25日（月）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスの催し

第７１回沖展 午前１０時～午後６時（入館は午後５時半まで）、ＡＮＡアリーナ浦添（浦添市民体育館）。入場料＝一般千円、小中高生５００円、未就学児無料（～４月７日）

第１３３回県学童軟式野球大会 瀬長島野球場Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ、与根漁協与根多目的広場、具志球場（最終日）

■アート・展覧会

安富歩と与那覇大智のトイレボリューション再び（今帰仁村歴史文化センター、～３０日）▼縄トモコ紅型展（ＧＡＲＢ ＤＯＭＩＮＧＯ、～３１日）▼琉球楽園金城龍太展（エピック、～３１日）▼絵本の中からこんにちは・しまうまウーマ石垣島へ行く（ホテルエメラルドアイル石垣島、～４月１４日）▼浜田知明追悼展（佐喜眞美術館、～４月１５日）▼嘉門貝塚展（浦添市歴史にふれる館、～４月１９日）▼発掘調査された軽便鉄道ミニミニ展示会（那覇市歴史博物館、～４月２２日）▼与那国１９７０～１９７２年（平敷兼七ギャラリー、～５月１０日）▼君たちにおくる平和のメッセージ（県平和祈念資料館、～５月１５日）▼剛柔流流祖・宮城長順（沖縄空手会館、～９月１０日）