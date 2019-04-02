沖縄広告協会（会長・石嶺伝一郎那覇商工会議所会頭）が１日発表した第３７回広告賞で、沖縄タイムス社が制作した「安室奈美恵さんありがとうプロジェクト『沖縄から届け』」が、総合グランプリに輝いた。協会によると、新聞社がグランプリを受賞するのは初めて。
応募のあった２５７点から、グランプリを含む４３点が入賞した。５月３０日に贈賞式がある。各部門の金賞は次の通り。
【新聞部門】一般営業広告＝安室奈美恵さんありがとうプロジェクトチーム「安室奈美恵さんありがとうプロジェクト『沖縄から届け』」（沖縄タイムス社）▽企画連合・協賛広告＝ＪＴＡ、オリオンビール、住友生命沖縄支社、プラザハウス、ナンポー、ノボテル沖縄那覇、ＡｂｅｍａＴＶ、ＬＯＴＴＥ「安室奈美恵さん引退メモリアル特集」（沖縄タイムス社）▽シリーズ広告＝ローソン沖縄「ローソン沖縄×商業高校 商品開発プロジェクト」（琉球新報社）【テレビ部門】１５秒ＣＭ＝沖縄銀行「ＭＡＳＡ ＭＡＧＩＣ篇 Ａ」（エマエンタープライズ）▽３０秒以上ＣＭ＝ＡＣジャパン「意思表示すんのかいせんのかい（日本臓器移植ネットワーク）」（ブレーン沖縄）▽シリーズＣＭ＝全保連「安心の証篇（３０秒）／デーモン閣下篇（３０秒）」（電通沖縄）【ラジオ部門】２０秒以内ＣＭ＝沖縄ホーメル Ｈｏｒｍｅｌ Ｆｏｏｄｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ「『世界ジュ～～で愛される味』篇２０秒」（ＢＢＤＯ Ｊ ＷＥＳＴ）▽３０秒以上ＣＭ＝ＡＣジャパン「２０１８年度 飲酒運転をムにしよう」（大広九州）▽シリーズＣＭ＝沖縄銀行「ｉＤｅＣｏのメリット 浦島篇２０秒／ｉＤｅＣｏのメリット アダムとイブ篇２０秒／ｉＤｅＣｏのメリット パンドーラ篇２０秒」（沖縄広告）【ポスター部門】沖縄県「いのちに力をくれる島」（電通沖縄）【セールスプロモーション部門】第１＝浦添市美術館「浦添市美術館 年間プロモーション」（沖縄広告）▽第２＝沖縄銀行「沖縄銀行 教育ローン『一緒に未来を考えよう。』」（宣伝）【雑誌部門】浦添市美術館「浦添市美術館」（沖縄広告）【ＷＥＢフィルム５分以内部門】沖縄県「いのちに力をくれる島」（電通沖縄）