※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
瀬底ビーチ海びらき▼琉球海炎祭（午後７時、トロピカルビーチ）▼島酒フェスタ（午前１０時４５分、セルラーパーク那覇、～１４日）
■伝統芸能
宮良用範演奏会（午後１時、パレット市民劇場）
■演劇・舞台
トロピカルハワイアンナイト（午後７時、かりゆしビーチリゾート）
■講演・研修
島ヤサイなび（午前１０時、県ＪＡ会館）▼体験三線教室（午後２時、イオンモールライカム）▼ＨＰＶワクチン薬害訴訟を支える会・沖縄発足記念講演会（午後３時半、ゆかるひ）▼２０世紀のアメリカンミュージックについて（午後４時、県立図書館）▼サンセットヨガ（午後５時半、安良波公園）▼真夜中のカーミージー（亀瀬）の海の観察会（午後７時、浦添カーミージー）▼ｅスポーツシンポジウム（午後１時、てぃるる）
■アート・展覧会
シーサー展（壺屋焼物博物館、～２１日）▼埋文コレクション・簪（県立埋蔵文化財センター、～５月５日）▼異郷の風～旅情への誘い（ボクネン美術館、～７月１５日）