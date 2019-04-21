「島ぜんぶでおーきな祭 沖縄国際映画祭」は、最終日の4月21日に那覇市の国際通りでレッドーカーペットが行われた。



奈良県田原本町の地域発信型映画「I (アイ）」に出演した皆さん、東京都葛飾区の地域発信型映画「この街と私」に出演した上原実矩、LiLiCo、川原克己(天竺鼠)たち、友近、桂文枝、ゆりやんレトリィバァ、吉本新喜劇のよしもと沖縄花月に出演する皆さん、Comic Dojo TEE! Familyの皆さん、「洗骨」に出演した奥田瑛二、水崎綾女、山城智二と、監督・脚本を手掛けた照屋年之、主題歌も歌った古謝美佐子、長野県千曲市の地域発信型映画「透子のセカイ」に出演した吉本実憂さんたち、ミス沖縄2019と沖縄県文化観光スポーツ部の皆さん、城間幹子那覇市長と那覇観光キャンペーンレディ、吉本坂46選抜のキャプテン河本準一と尾形貴弘（パンサー）、ガンバレルーヤのまひろとよしこら、「甘いお酒でうがい」に出演した松雪泰子、清水尋也ら、沖縄国際映画祭実行委員長の大崎洋、島ぜんぶでおーきな祭り宣伝芸人の宮川たま子の写真を公開しました。

【写真特集１】

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411577

【写真特集２】

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411607

【写真特集３】

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411615

【写真特集４】

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411635

【写真特集５】

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411644