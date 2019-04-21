「島ぜんぶでおーきな祭　沖縄国際映画祭」は、最終日の4月21日に那覇市の国際通りでレッドーカーペットが行われた。

　奈良県田原本町の地域発信型映画「I (アイ）」に出演した皆さん、東京都葛飾区の地域発信型映画「この街と私」に出演した上原実矩、LiLiCo、川原克己(天竺鼠)たち、友近、桂文枝、ゆりやんレトリィバァ、吉本新喜劇のよしもと沖縄花月に出演する皆さん、Comic Dojo TEE! Familyの皆さん、「洗骨」に出演した奥田瑛二、水崎綾女、山城智二と、監督・脚本を手掛けた照屋年之、主題歌も歌った古謝美佐子、長野県千曲市の地域発信型映画「透子のセカイ」に出演した吉本実憂さんたち、ミス沖縄2019と沖縄県文化観光スポーツ部の皆さん、城間幹子那覇市長と那覇観光キャンペーンレディ、吉本坂46選抜のキャプテン河本準一と尾形貴弘（パンサー）、ガンバレルーヤのまひろとよしこら、「甘いお酒でうがい」に出演した松雪泰子、清水尋也ら、沖縄国際映画祭実行委員長の大崎洋、島ぜんぶでおーきな祭り宣伝芸人の宮川たま子の写真を公開しました。

奈良県田原本町の地域発信型映画「I (アイ）」に出演した皆さん
拡大する

奈良県田原本町の地域発信型映画「I (アイ）」に出演した皆さん

東京都葛飾区の地域発信型映画「この街と私」に出演した上原実矩、LiLiCo、川原克己(天竺鼠)たち
拡大する

東京都葛飾区の地域発信型映画「この街と私」に出演した上原実矩、LiLiCo、川原克己(天竺鼠)たち

（左から）友近、桂文枝、ゆりやんレトリィバァ
拡大する

（左から）友近、桂文枝、ゆりやんレトリィバァ

吉本新喜劇のよしもと沖縄花月に出演する皆さん
拡大する

吉本新喜劇のよしもと沖縄花月に出演する皆さん

Comic Dojo TEE! Familyの皆さん
拡大する

Comic Dojo TEE! Familyの皆さん

「洗骨」に出演した奥田瑛二、水崎綾女、山城智二と、監督・脚本を手掛けた照屋年之、主題歌も歌った古謝美佐子
拡大する

「洗骨」に出演した奥田瑛二、水崎綾女、山城智二と、監督・脚本を手掛けた照屋年之、主題歌も歌った古謝美佐子

長野県千曲市の地域発信型映画「透子のセカイ」に出演した吉本実憂さんたち
拡大する

長野県千曲市の地域発信型映画「透子のセカイ」に出演した吉本実憂さんたち

ミス沖縄2019と沖縄県文化観光スポーツ部の皆さん
拡大する

ミス沖縄2019と沖縄県文化観光スポーツ部の皆さん

城間幹子那覇市長と那覇観光キャンペーンレディ
拡大する

城間幹子那覇市長と那覇観光キャンペーンレディ

吉本坂46選抜のキャプテン河本準一と尾形貴弘（パンサー）、ガンバレルーヤのまひろとよしこら
拡大する

吉本坂46選抜のキャプテン河本準一と尾形貴弘（パンサー）、ガンバレルーヤのまひろとよしこら

「甘いお酒でうがい」に出演した松雪泰子、清水尋也ら
拡大する

「甘いお酒でうがい」に出演した松雪泰子、清水尋也ら

松雪泰子
拡大する

松雪泰子

沖縄国際映画祭実行委員長の大崎洋（奥）と島ぜんぶでおーきな祭り宣伝芸人の宮川たま子（前）
拡大する

沖縄国際映画祭実行委員長の大崎洋（奥）と島ぜんぶでおーきな祭り宣伝芸人の宮川たま子（前）

拡大する
奈良県田原本町の地域発信型映画「I (アイ）」に出演した皆さん 東京都葛飾区の地域発信型映画「この街と私」に出演した上原実矩、LiLiCo、川原克己(天竺鼠)たち （左から）友近、桂文枝、ゆりやんレトリィバァ 吉本新喜劇のよしもと沖縄花月に出演する皆さん Comic Dojo TEE! Familyの皆さん 「洗骨」に出演した奥田瑛二、水崎綾女、山城智二と、監督・脚本を手掛けた照屋年之、主題歌も歌った古謝美佐子 長野県千曲市の地域発信型映画「透子のセカイ」に出演した吉本実憂さんたち ミス沖縄2019と沖縄県文化観光スポーツ部の皆さん 城間幹子那覇市長と那覇観光キャンペーンレディ 吉本坂46選抜のキャプテン河本準一と尾形貴弘（パンサー）、ガンバレルーヤのまひろとよしこら 「甘いお酒でうがい」に出演した松雪泰子、清水尋也ら 松雪泰子 沖縄国際映画祭実行委員長の大崎洋（奥）と島ぜんぶでおーきな祭り宣伝芸人の宮川たま子（前）

【写真特集１】

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411577

【写真特集２】
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411607

【写真特集３】
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411615

【写真特集４】
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411635

【写真特集５】
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/411644