※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
大石公園ゆり祭り（那覇市大石公園）▼肉フェスタ ｉｎ ＮＡＨＡ（午前１１時、沖縄セルラースタジアム那覇前広場）▼ＫＥＮＳＯ将棋王決定戦（午前９時、沖縄県総合運動公園）▼ハーリー由来まつり（午前９時半、豊見城城址公園）▼比謝川こいのぼりフェスタ（午前１０時、嘉手納町総合福祉センター）▼あざまサンサンビーチまつり＆海開き（午前１１時、あざまサンサンビーチ）▼平和祈念こいのぼりまつり（午前９時半、県平和祈念公園、～５月５日）▼伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園、～５月６日）▼首里城公園ＧＷスペシャル（午前８時、首里城公園、～５月６日）▼沖縄こどもの国フェスティバル２０１９（午前９時、沖縄こどもの国、～５月６日）▼海洋博公園ＧＷスペシャル２０１９（午前１０時、海洋博公園、～５月６日）
■伝統芸能
琉球民謡伝統協会 第２５回 民謡コンクール（ＪＡおきなわ真和志支店）
■演劇・舞台
ディエゴとカルラのアルゼンチンタンゴショー（午後８時、ペーニャあまんかい）
■アート・展覧会
仲栄真宏 Ｓｎａｐｓ 一期一瞬・写真（那覇市民ギャラリー）▼末吉杜（しーしむい）１８ 写真展 森に生く・写真（那覇市民ギャラリー）▼クラフトフェア南城２０１９（南城市玉城総合体育館、～２９日）▼てるりん展・コザ・てるりん祭関連イベント（おんがく村、～３０日）