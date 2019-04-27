ＧＷ、10連休スタート！ 県外、海外から、観光客続々

大型１０連休の初日となった２７日、沖縄県の那覇空港では午前中から国内外の多くの観光客らが大きなスーツケースを持って到着し、それぞれ目的の観光地に向か…