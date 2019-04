ことしのゴールデンウイークは超大型10連休! 沖縄県内もイベントが盛りだくさんです。お出かけの参考にまとめました。リンク先でも、より詳しく検索できます。

「Senaga Starry Night 陽が沈む島の星物語」

11/3〜6/30開催 19:00/19:30/20:00/20:30/21:00/21:30(6回投影)

株式会社NAKEDが、実際に瀬長島を訪れ、土地や伝統・歴史、その場の景色から受けたインスピレーションをもとに物語、映像をオリジナル制作。瀬長島の美しい自然や生き物、伝統や歴史をもとにしたストーリーを施設内大階段にプロジェクションマッピングにより投影し、ドラマチックな光の世界を生み出す。※2019/1/31までの予定が、6/30まで延長

19:00

瀬長島ウミカジテラス(豊見城市)

入場料:0円

4/20~5/6開催

百万輪のテッポウユリが咲き誇る中、アーティストライブや伊江島の伝統芸能披露などのイベントが多数行われる。

4/28(日)ラジオデイ 13:00 ティーサージパラダイス 18:00 大城隆文 18:45 島袋季奈 19:30 KACHIMBA MUNDO 20:00 打ち上げ花火

リリーフィールド公園(伊江村)

入場料:0円

4/20~28開催。4/27・28はステージイベントも実施。

10:00~19:00

南の駅やえせ(八重瀬町)

当日:0円

4/21~5/6開催

19:30~20:30

久米島ホタル館(久米島町)

高校生以上:3,000円/小中学生:1,500円/幼児:500円(乳児無料)

4/23~28開催

いろいろな本を読んで、ミッションをクリアして、ビンゴをめざそう。ビンゴ達成でセンターのオリジナルクリアファイルやしおりをプレゼント。

10:00~19:00

恩納村文化情報センター(恩納村)

入場料:0円

4/23~28開催(最終日18:00まで)

4/23の「サンジョルディの日」は、親しい人に本や花を贈り合うスペイン・カタルーニャ地方の行事。期間中は購入者にオリジナルのペーパーフラワーをプレゼントするほか、リースやミニブーケの販売、Bookishセレクトの本とリースのセット販売も行う。

12:00~18:00

Bookish(西原町)

入場料:0円

4/26~5/6開催

10:00~20:30

デパートリウボウ6F催事場(那覇市)

4/27~5/19開催

国定公園内に咲く自然の山ゆりを鑑賞できる。5/3に開催予定のイベントでは、特産品販売やステージイベント、ノルディックウォーキングなどが楽しめる。

山里ゲートボール場(本部町)

当日:0円

4/27・28開催(13:00~18:00)

初日はオープニング式典や余興、カラオケ大会等。2日目は山羊の鳴き声ものまね大会、ヒージャーオーラセー、抽選会等が行われる。

那覇市大石公園(那覇市)

当日:0円

4/27~5/6開催

期間中はクイズラリー、御内原エリアサンセットガイドツアー、伝統芸能公演、各種体験(紅型、漆喰絵付け等)などが楽しめる。

8:00~19:30

首里城公園(那覇市)

入場料:0円(一部エリアへの入場・体験有料)

4/27~5/6開催

園内でさまざまなステージイベントやワークショップ等が行われる。

4/28(日)K-POP Day

9:00~18:00

沖縄こどもの国(沖縄市)

一般:500円/中高生:200円/小学生以下:0円

4/27~5/6開催。さまざまな実験や工作等が楽しめる。

9:00~17:30

沖縄こどもの国ワンダーミュージアム(沖縄市)

当日:200円(入場料・入園料別途)/当日4歳~高校生:100円(入場料・入園料別途)

GOGOゴールデンウィーク

4/27~5/6開催

食虫植物講座、宇宙飛行士選抜試験&バイオミメティクス、昆虫展、プール&エアバンシー等のイベントを実施。

9:00~21:00

東南植物楽園(沖縄市)

一般:1,500円/高校生・シニア:1,000円/小中学生:500円(6歳未満無料)

4/27〜5/6開催

4/28(日) 11:00/14:00 じゅん選手 ゲーム大会 13:00 フラフープ大会 15:15 けん玉大会 ボディアート 10:30/14:00 無料

10:00~16:00

なごアグリパーク(名護市)

入場料:0円

4/27~5/6開催

●ウォータースライダー祭り 参加費15分200円 4/28(日)~5/6(月)10:00~17:00 ●GWステージショー 各日11:30/15:00 ●キッチンカーフードフェスティバル 4/27(土)~5/6(月)10:30~17:00 ●もとぶかりゆし市場 in 海洋博公園 4/30(火)~5/3(’金)10:00~16:00

10:00~17:00

海洋博公園(本部町)

入場料:0円(一部イベントは別途入館料・参加費等が必要)

4/27~5/6開催

国内最大級のトランポリン(20分600円+滑り止め靴下代200円)、移動遊園地(30分600円・保護者無料)、観覧車(1回400円)などが楽しめる。

11:00~18:00

TOMITON(豊見城市)

当日:600円

自慢の料理を食べ尽くせ

4/28(日)11:00〜20:00

11:00~20:00

沖縄セルラースタジアム那覇前広場(那覇市)

入場料:0円(飲食別途)

4D2U(4次元デジタル宇宙)シアターと天体観望会

4/27〜5/6開催 4/30・5/1は休館

●4D2U(4次元デジタル宇宙)シアター上映 13:00/15:30(2回開催各30分) 3Dメガネで立体的な宇宙を体験できる4D2U(フォー・ディー・トゥー・ユー)シアター上映。 4D2Uシアターでは始めに5月の八重山の星空、南十字星の見つけ方を解説。その後、石垣島から宇宙へ飛び出し、138億光年彼方の宇宙の果てまで案内する。 NPO法人 八重山星の会による地元ならではの解説を聞く。

●夜間天体観望会 20:00/21:00(2回開催各30分) 九州・沖縄で最大の光学望遠鏡を使って火星、一等星、二重星などを観望する。 NPO法人 八重山星の会による地元ならではの解説を聞く。 曇りや雨の場合、天体の画像・映像による解説を行う。

13:00

石垣島天文台

入場料:0円(定員各30名 要電話予約)

ゴールデンプロモーションイベント

●ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート ゴールデンプロモーションイベント 28(日)ゴールデンウィークキックオフパーティー featuring DJ RINA

ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート(北谷町)

参加費:2,000円(レッドブルカクテル1杯付)

ジュンク堂書店那覇店開店10周年記念&榕樹書林創業40周年記念フェア

4/20〜5/20開催

●4/28(日)13:00 「『土地』から歴史を読む」田里修教授・最終講義・番外編 田里修(『土地に見る琉球・沖縄の歴史著者)×豊見山和行(琉球大学教授)

10:00~22:00

ジュンク堂書店那覇店(那覇市)

入場料:0円

4/28(日)11:00~17:00、4/29(月祝)10:00~16:00開催。

ハンドメイド、雑貨、フード、マッサージ、占い、ワークショップ、美容などさまざまなブースが出店。

宜野湾市民会館(宜野湾市)

当日:0円

4/28~5/5開催

太平洋戦争の戦没者は激しい戦闘の中にあって、ふるさとの父や母、妻や子の幸せと平安、そして世界の平和を願いながら亡くなられた。戦没者の慰霊塔にこいのぼりを掲揚して子どもの幸せと健康を喜び、平和について考えるとともに、各県と沖縄の絆が深まることを期待する。こいのぼり掲揚式典当日を中心に、期間中は関連イベントを実施。

9:30~17:00

沖縄県平和祈念公園(糸満市)

入場料:0円

4/27・28開催

アンティーク・リサイクル着物の展示・販売 1000〜2000円格安着物コーナー 夏着物リリース 着物ハギレ詰め放題

10:00~18:00

イオン北谷店(北谷町)

入場料:0円

[出演]きいやま商店

10:00~19:30

ファーマーズやえやまゆらてぃく市場

当日:0円

なごアグリパーク グランドオープン1周年・ゴールデンウィークイベント

偶数月の第3日曜に開催。農産物、園芸品、手作り品、フードの販売やワークショップ等が行われる。

10:00~16:00

なごアグリパーク(名護市)

入場料:0円

4/28~5/12の期間中、比謝川上空にこいのぼりが掲揚される。初日は嘉手納町総合福祉センターにて、地元の子ども達によるステージや体験イベントなどが楽しめる。

10:00~15:30

嘉手納町総合福祉センター(嘉手納町)

当日:0円

お酒と健康をつなぐ琉球酒豪伝説presents

4/27・28開催 ウコンと根菜からできている、二日酔い対策サプリメント「琉球酒豪伝説」プレゼンツのビアガーデン。「酒豪伝説」のプレゼントや、超特価特売セールも行われる。ステージでは、豊見城子ども会キッズエイサー、フラダンスなども開催。

11:00~20:00

沖縄アウトレットモールあしびなー(豊見城市)

入場料:0円

ステージイベント、旧車愛好家の集い、カラオケコンテスト、ビーチ挙式、おしごと体験はたらく車、プロが焼くBBQ、打ち上げ花火などが楽しめる。 [出演]DYNAMITES/大城貴幸/BANJO AI/yamato kono/MC:津波信一

11:00~20:00

あざまサンサンビーチ(南城市)

出会いは運命に変わる 10years FINAL

20歳以上の独身男女で、現在突き合っている相手がいない人限定。年齢上限なし、結婚歴不問。1名から参加可。服装自由。 ソフトドリンク&軽食オードブル付(アルコール有料)。 司会:リップサービス

19:30

ミュージックタウン音市場(沖縄市)

前売男性:3,500円/前売女性:2,000円/当日男性:4,500円/当日女性:3,000円

島唄ライブ

4/28~30開催。 [出演]草薙祈弥

19:00

沖縄地料理あんがま(那覇市)

4/27(土) Bend maker/Bears/TAMICORN/Gravity 4/28(日) HosHits!/5DS(Girls)/TAG/Gravity

19:00

Top Note(那覇市)

前売1日券:2,500円/前売2日券:4,000円/当日1日券:3,000円

11:30/14:00(2回開催)

11:30

パレット市民劇場(那覇市)

当日:0円

1部 開演12:00 ラビラブIDOLスクール/Swip/Lollipop/OBP

2部 開演16:00 アニソン・ユニット/Oh! My Kitty/ちゅらりんガールズ

12:00

Output(那覇市)

前売:2,000円(1ドリンク別途)/当日:2,500円(1ドリンク別途)/高校生以下:1,000円(1ドリンク別途)

サーラ・フェリーチェに感謝をこめて

16:00

サーラ・フェリーチェ(沖縄市)

入場料:0円(要整理券)

ロンドン公演に向けて

[出演]混声合唱団アミーチ

16:00

浦添市てだこホール大ホール(浦添市)

前売:1,500円/当日:1,800円

16:00

Output(那覇市)

前売:2,000円(1ドリンク別途)/当日:2,500円(1ドリンク別途)/高校生以下:1,000円(1ドリンク別途)

17:00

沖縄市民会館大ホール(沖縄市)

入場料:500円(未就学児無料)

平成元年~31年のアニソンを順番に振り返って、俺たちを楽しませてくれた平成アニソンにキッチリ感謝する6時間 [出演]Guest DJ:chun/あまね DJs:adapom/三国/みーや/Tujii/モガ/魚河岸/おきなわさん VJ:おきなわさん

18:00

G-shelter(那覇市)

チャージ:1,000円(1ドリンク別途)

たそがれコンサート vol.62

[出演]與那覇有羽(唄三線/語り)/與那覇桂子(唄三線/踊り) 1.与那国の唄と踊り 2.与那国方言によるドゥンタ(ユンタ) わらべうた 日本の昔話 等

18:15

まちなか交流館ゆんたく家(0)

入場料:0円

[出演]じょじょ(sax)/Yuki(sax)/さきまじゅん(p)/ジェフ蔵方(b)/川原大輔(dr)

19:00

SOUND M'S(那覇市)

当日:2,000円(1ドリンク別途)

島唄ポップスライブ

19:00/20:00(入替なし、各30分) [出演]シュビーズ

19:00

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ(恩納村)

当日:0円(飲食別途)

島唄ポップスライブ

沖縄音楽界の第一人者・知名定男がプロデュースする女性島唄POPグループ。オリジナルソングから沖縄民謡まで織り交ぜた、華やかな舞台で誰もが楽しめる。代表曲「IKAWU」「バイバイ沖縄」「黄金の花」など。 [出演]ネーネーズ

19:00

ライブハウス島唄(那覇市)

当日:2,000円/当日小中高生:1,000円(幼児無料)

ゴールデンウィークスペシャル

19:00/20:15(ステージ45分/入替無)

[出演]ティンク ティンク/我那覇セイラ/譜久村さやか ●ゴールデンウィークスペシャル 期間中、オリジナルグッズのプレゼントや抽選会を開催。

19:00

カラハーイ(北谷町)

一般:2,800円(1ドリンク付)/子ども(4才~12才):1,200円(1ドリンク付)/3才以下:0円

妙音合致広大無辺

[出演]太陽風オーケストラ:仲宗根達也(和太鼓)/伊集タツヤ(g)/伊波厚(dr&太鼓)/松元靖(key)/宮良和明(per&太鼓)/上間勝吉(b)

19:00

MOD'S(北谷町)

一般:3,000円(100席限定 1ドリンク別途)/高校生以下:1,000円(予約制 1ドリンク別途)

民謡酒場歌姫ステージ:我如古より子/宜保和也/室井恒慈郎/宮じゅんこ/与那嶺志穂

劇場側ステージ19:00/20:15(各45分)、民謡酒場側ステージ21:30~24:30(ステージ時間は当日の状況次第で調整) [出演]我如古より子/宜保和也/室井恒慈郎/宮じゅんこ/与那嶺志穂

19:00

SunSeaN-三線-(那覇市)

当日:1,000円(飲食別途)/当日大学・専門学生:800円(飲食別途)/当日高校生以下:0円(飲食別途)

島唄ライブ

19:30/20:30/21:30(入替なし) [出演]横目大通

19:30

ライラ(那覇市)

当日:1,000円(お通し付)

[出演]THE BLACK EDITION/A楼馬車スペシャル/しのぶ鳥ストリッパー

19:30

groove(浦添市)

当日:1,000円(1ドリンク別途)

[出演]canvas/futenma veibees

19:30

ZIGZAG(沖縄市)

当日:500円

島唄ライブ

19:30/20:30/22:00(入替なし) [出演]島みずき/NAGAO

19:30

沖縄かなぐすく(那覇市)

当日:1,000円/当日小学生:500円(6歳未満無料)

三線民謡ライブ

19:30/21:00(入替なし) [出演]大東人

19:30

ぱいかじ国際通り店(那覇市)

当日:0円(飲食代&テーブルチャージ別途)

音庭 Mahaina Sound Garden 2019GW

19:30/20:30開催 [出演]mAsami

19:30

ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ(本部町)

当日:0円

フランスのインディーポップバンドと沖縄のアーティストのコラボレーション

[出演]FANEL/新垣睦美 FANEL ・B ra - writer/composer/singer and much more ・Edouard - piano ・L a - percussions & backing vocals ・Amandine - keyboards & backing vocals ARAGAKI Mutsumi(Vocals, Sanshin)

19:30

桜坂劇場ホールB(那覇市)

前売:2,000円/当日:2,500円

[出演]Rina(acco/vo)/Kenji(g)/Miki(dance/per/vo)/Hitomi(b)

20:00

ミルベッソ(宜野湾市)

当日:2,000円(飲食別途)

ハイアットリージェンシー那覇沖縄の最上階18階「the bar(ザ・バー)」で行われるライブ。 第1ステージ 20:30~21:00 第2ステージ 21:30~22:00 第3ステージ 22:30~23:00 ドリンク 生ビール 1000円 カクテル各種 1200円~ ボトルワイン 3800円~ フード シェフお勧め本日の前菜盛り合わせ 2000円 ビーフカツレサンドイッチ フライポテト添え1800円 厚切りポテトチップス 500円 [出演]辺土名直子(p)

20:00

ハイアットリージェンシー那覇沖縄the bar(那覇市)

当日:500円(税金別・サービス料別)

[出演]Shy

20:00

ライブスポットEe(うるま市)

当日:2,000円(1ドリンク付)

宮古民謡

[出演]綾美

20:15

VILLAGE琉球の風アイランドマーケット(宮古島市)

当日:0円

ポップスライブ

21:00/22:00(入替なし、各30分) [出演]アコースティックM

21:00

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ バータイラ(恩納村)

当日:0円(飲食別途)

ジャズライブ[日]

演奏曲目はJAZZのスタンダードナンバー。飛び入りの外人プレイヤーも参加して大人数のセッションになることも。 [出演]香村英史(p)/高尾英樹(b)/宮本英晶(g)/新垣めぐみ(vo)/林伸一郎(dr)

21:00~1:00

KAM'S House(那覇市)

当日:1,000円

Jazz Live

[出演]中村瑠美子(vo)/櫻井萌(p)/Emma Arcaya(fl)

21:00

Pino's Place(那覇市)

当日:1,000円(飲食別途)

ジャズライブ

[出演]城間巧介(g)/知念嘉哉(g)

21:00

Parker's Mood jazz club(那覇市)

前売:2,000円(1ドリンク&1フード別途)/当日:2,500円(1ドリンク&1フード別途)

ジャズライブ[日]

※レギュラー情報に基づいて掲載していますが、出演者が変わる場合や、イベント等への出演で休みの場合あり。 [出演]屋良朝秋(p)/玉城武(b)/津嘉山善栄(dr)/ブン岩崎(as)

21:15

寓話(那覇市)

当日:1,000円(飲食別途)

4/27・28開催

JAおきなわ真和志支店(那覇市)

14:00

国立劇場おきなわ小劇場(浦添市)

入場料:3,000円

子供の日公演 こども研究所の皆さん

[出演]こども研究所の皆さん

15:00

石垣市民会館中ホール

当日:500円

NHKの語学番組「旅するスペイン語」や映画『エビータ』にも出演した、アルゼンチンタンゴダンサーのディエゴとカルラが来沖。シャープでロマンティックな本場アルゼンチンタンゴを間近で楽しめる。 [出演]ディエゴ&カルラ/シルビオ・モレノ/祐子・リンダ・モレノ

20:00

ペーニャあまんかい(那覇市)

前売:2,000円(飲食別途)/当日:2,300円(飲食別途)

[出演]相席スタート/ラフレクラン/8.6秒バズーカー/ハイビスカスパーティー/ガレッジセール/ありんくりん/カシスオレンジ/A16/普久原明/田仲メリアン/宝眞榮日也美

13:00

よしもと沖縄花月(那覇市)

当日:1,500円(中学生以下無料)

17:00

沖縄市民小劇場あしびなー(沖縄市)

入場料:1,500円

[出演]演芸集団FEC

17:00

本部町東区事務所(本部町)

前売:1,000円/前売高校生以下:500円/当日:1,500円/当日高校生以下:750円

2019年 沖縄社会人野球 vs 読売巨人軍三軍

4/28(日)13:00 ビッグ開発 4/29(月)12:30 エナジック

2018年春季キャンプから新たに那覇でキャンプを実施している読売巨人軍三軍と、沖縄社会人野球を代表するチームの交流戦。

13:00

沖縄セルラースタジアム那覇前広場(那覇市)

入場料:0円

4/6~28の期間中の土日に開催。

アカギ、クロヨナ等の実を使ったオリジナルのストラップ作りと、植物園内を散策しながら旬の花や果実を観察するツアー(ツアーは3日前までに要予約)。

9:00~17:00

熱帯・亜熱帯都市緑化植物園(本部町)

前売:0円

4/6~5/26の期間中の土日と、4/29~5/3に開催。

バニラについての解説を聞き、オリジナルの香袋を作る。

13:30~16:00

熱帯ドリームセンター(本部町)

参加費:0円(入館料別途)

カヤック、SUP(スタンドアップパドル・サーフィン)を楽しみたい人、購入を検討している人向けの体験会。 ●カヤック体験(60分) 10:00/11:30/13:30/15:00 一般2500円 中学生以下~3歳2000円 ●SUP体験(90分) 10:00/12:00/14:00 一般3500円 中学生以下~6歳2500円

10:00

奥武島ビーチ(南城市)

ジュンク堂書店那覇店開店10周年記念&榕樹書林創業40周年記念フェア関連イベント

4/20~5/20に開催されるジュンク堂書店那覇店開店10周年記念&榕樹書林創業40周年記念フェアの関連イベント。 [出演]田里修(『土地に見る琉球・沖縄の歴史』著者)/豊見山和行(琉球大学教授)

13:00

ジュンク堂書店那覇店(那覇市)

当日:0円

4/28・29、5/3~5開催。 ウミガメへの餌やり体験などができる。1日10名限定(要予約・小学3年生未満は高校生以上の保護者同伴が必要)。

13:30~14:30

久米島ウミガメ館(久米島町)

大人参加費:2,500円/小中学生参加費:1,500円

春の歌や絵本の読み聞かせのほか、赤ちゃんのための絵本活用法も紹介。 [出演]知花洋子

14:00

ジュンク堂書店那覇店(那覇市)

当日:0円

[出演]齋藤孝

15:00

ジュンク堂書店那覇店(那覇市)

当日:1,080円(1ドリンク付・定員100名)

1/12〜6/23開催 月休館(月曜日が祝日の場合は開館、翌平日休館) 金土20:00まで 終戦の前後に生まれ、戦後沖縄の同時代を生きた写真家・伊志嶺隆(いしみね・たかし1945〜1993)と平敷兼七(へしき・けんしち1948〜2009)。2人は、生涯にわたり沖縄の社会に生きる無名の人々を撮り続けた。2人の写真家が、それぞれの眼差しでとらえた沖縄の人々、生活、風景をモノクロームの写真をとおして紹介する。

9:00~18:00

沖縄県立博物館・美術館(那覇市)

2/15~5/15開催

「君たちにおくる平和のメッセージ」コーナーで紹介している、キング牧師、ネルソン・マンデラ、マザー・テレサ、アンネ・フランク、リヒャルト・フォン・ワイツゼッカー、ガンディー、阿波根昌鴻について展示する。平和のために努力した7人それぞれのエピソードや業績を取り上げ、平和を実現するためにどんな行動をしたのか、また、7人の願いは実現できたのかを考える。

沖縄県平和祈念資料館(糸満市)

入場料:0円

2/19〜5/12開催 月曜・祝日休館(こどもの日は開館)

首里城京の内跡からは、中国をはじめ東南アジアや日本の陶磁器が出土している。これらは中継貿易による琉球王国の繁栄を示す貴重な資料として、国の重要文化財に指定されている。京の内跡の出土品を中心とした考古資料から大交易時代の琉球と日本の関係について紹介する。

9:00~17:00

沖縄県立埋蔵文化財センター(西原町)

入場料:0円

2/9〜5/19開催 月曜休(月曜日が祝祭日の場合は開館) 金曜日19:00まで

9:30~17:00

浦添市美術館(浦添市)

一般:200円/大学生:130円/65歳以上:160円/高校生以下:0円

3/1〜6/30開催 火曜休館

10:00~17:00

不屈館(那覇市)

一般:500円/学生:300円(中学生以下無料)/65歳以上:400円

3/14〜9/10開催 水曜休館

国内外において沖縄空手を代表する剛柔流の流祖・宮城長順(1888-1953)は、沖縄や日本本土、海外で精力的な空手の指導や研究を行い、空手の普及・発展に貢献した。本企画展では、宮城長順ゆかりの資料を公開し、宮城を中心とした剛柔流の歴史や特徴を紹介する。

9:00~18:00

沖縄空手会館(豊見城市)

3/15〜5/10開催 毎週火曜日と第2日曜休廊

10:00~18:00

平敷兼七ギャラリー(浦添市)

一般:500円/高校生以下:0円

3/5~5/12開催(月曜・祝日・資料整理日は休館)

浦添市内の飲料会社が販売していたコーラやジュース、牛乳などの懐かしいガラス瓶を展示。

9:30~19:00

浦添市立図書館(浦添市)

入場料:0円

3/1~5/12開催。

石垣市民会館の歴史を振り返りながら、これからの「みんなが使うスペース」を探り創る、市民参加型の展覧会。来場者が市民会館の「好きなところ」をスマホ・携帯電話などで撮影し、会場でプリントし展示するほか、資料展「日本最南端のモダニズム建築ができるまで」も実施。

13:00~19:00

石垣市民会館シマノバ

当日:0円

NIPPON VISION MARKET

4/3〜5/13開催 火曜日休廊

アジア諸国との交易を通じ、早くから暮らしの中でガラス製品が用いられていた琉球。製造も明治時代中期には始まったと考えられている。その後、再生ガラスとしての「琉球ガラス」は、太平洋戦争後の資源不足のため、米軍基地で捨てられたコーラやビールの空き瓶を溶かして再生したことから始まった。現在もその姿勢は受け継がれ、泡盛をはじめとするガラス瓶などを素材として生み出されている。吹きガラス工房 彩砂のグラスや器、今年は型吹きをテーマに紹介。ベースとなる型は二つだけ。基準があるからこそ、そこから様々な形状生まれる。

11:00~19:00

D&DEPARTMENT OKINAWA by OKINAWA STANDARD(宜野湾市)

入場料:0円

4/6〜5/20開催 休館日:月曜日(4/29、5/6、20は開館)、5/7(火) 金土20:00まで

ホキ美術館は、2010年に千葉市に開館した世界でもまれな写実絵画専門の美術館。若手作家の発掘、育成のため公募展を実施するなど、近年の写実絵画ブームの火付け役ともいえる美術館で、約480点の作品を所蔵している。本展では、日本の写実絵画の第一人者である森本草介をはじめ、野田弘志、生島浩、島村信之などのほか中堅から若手までの作家26人の作品64点を沖縄で初めて紹介しする。絵画でありながら実物以上にリアリティを感じる驚きの写実絵画の世界を見ることができる。

9:00~18:00

沖縄県立博物館・美術館(那覇市)

一般:1,300円/高大生:1,000円/小中学生:700円(未就学児無料)/当日一般ペア割:2,400円(グループ割(4人以上)当日料金から100円引き)

期間中の金・土・日曜日・祝日のみ開催

4/12〜5/12の期間中 金・土・日曜日・祝日のみ開催

沖縄県内で制作する金城辰海(木彫)と湯浅要(絵画)が結成した新ユニット「川川」。互いの共通するテーマ「身近な人に対する愛情」、「他人の知覚」を共同制作する2人の関係性を通して表現を構築していく。

14:00~22:00

Arts Tropical(那覇市)

入場料:0円(1オーダー制)

4/2〜5/5開催 月曜日・祝日休

次期国王となる世子(王子)が暮らした中城御殿跡(旧県立博物館跡)から出土した簪を展示。男性用の髪差(本簪)、押差(副簪)と女性用のジーファー(本簪)、側差(副簪)が見つかっている。琉球王府時代には、身分によって簪の種類を定めた制度がありどのような人が身に着けていたのか。

9:00~17:00

沖縄県立埋蔵文化財センター(西原町)

入場料:0円

名嘉睦稔 作品展

3/29~7/15開催

11:00~19:30

ボクネン美術館(北谷町)

一般:800円/高校生以下:500円/未就学児:0円/シニア:400円

同時開催:ASA(森山朝子)「Schatztruhe★」

4/13〜28開催

PIN-UPを伺って感じた、進化し続け新たなものが生まれる感覚。 それはまるで藍染のような美しく多彩な表現が生まれる歴史のあるものを連想させた。 藍染の「水中酸化」は水中の微量な酸素で染料を繊維に定着させる技法で、PIN-UPというギャラリーの中で行われる展示で人と人をつなぎ合わせる瞬間ができればいいなとおもいタイトルにいたしました。

13:00~20:00

PIN-UP(宜野湾市)

入場料:600円(1ドリンク付 作品購入者無料)

3/28〜5/6開催 火水木休み

10年前に「coya」で展示した「もののつづき」の一枚を、 沖縄に引っ越してからも、ずっと持っていてくれた。 待ちに待った次なるお店「波羅蜜」の壁に、そのつづきはありました 展示するのは10年前と同じプリントだけれど、 かつて、とは同じではない コチラ側もアチラ側も10年という歳月をたっぷりと含み それぞれのつづきで、再開するでしょう 10年前の同じ頃、沖縄の「オリエンタルホビー」「Roguii」でも 展示した写真が再び沖縄で展示できることの喜びよ あれからのつづきの今に text by 大沼ショージ

10:00~17:00

波羅蜜(今帰仁村)

入場料:0円(飲食別途)

3/21~6/12開催

キーワードの詰まった特別企画展のポスターを通して、沖縄戦を掘り下げるヒントを提供するとともに、これまでの資料館の実績を紹介する場とします。

9:00~17:00

沖縄県平和祈念資料館(糸満市)

入場料:0円

島ぜんぶでおーきな祭~第11回 沖縄国際映画祭~

4/18~5/19開催

那覇市新都心公園(那覇市)

当日:0円

コザ・てるりん祭関連イベント

4/19~30開催 照屋林助を偲ぶ展示会を行う。写真や、ポスター、レコード、CD、書籍、年表等の他、懐かしのDVDで当時の姿を見る事も出来る。

12:00~18:00

おんがく村(沖縄市)

入場料:0円

4/19~5/29開催 木曜休廊 ●思い出のメロディ Exhibition「Harmony」 Opening Party 4/19(金)20:00 選曲人:KUROBEY/chihiro/mi-tsu- 他

20:00~23:59

前島メロディ(那覇市)

入場料:0円(飲食別途)

4/10~14開催 Instagram @brittanyelampeart

13:00~20:00

Stock Room Gallery Koza(沖縄市)

入場料:500円

写真

4/23~28開催 最終日17:00まで

10:00~17:00

那覇市民ギャラリー(那覇市)

入場料:0円

写真

4/23~28開催 最終日17:00まで

10:00~17:00

那覇市民ギャラリー(那覇市)

入場料:0円

4/23~29開催

10:00~20:30

リウボウ美術サロン(那覇市)

当日:0円

第2回ミニ企画展

4/25~6/2開催

地球は様々な岩石で構成されている。博物館が展示している沖縄県内41市町村の岩石をみても、同じ仲間の石であっても信じ難いほど異なった顔つきをしている。今回、地球の北の果てのクサリサンゴやウミユリの化石を含む古生代の石灰岩と、南極の岩石は変成度の高い片麻岩などを展示。 ※南極の岩石は、琉球大学博物館「風樹館」や個人の協力を得て展示する。

9:30~17:30

沖縄石の文化博物館(国頭村)

入場料:0円

※会場は日替わり

4/25(木)〜28(日)開催 会場は日替わり

●28日(日)13:00〜20:00 那覇市壺屋・旧若松薬品ビル ●スペシャルライブ 出演:上間常弘/しょーしょー 4/28(日)旧若松薬品ビル 15:00 投げ銭制 飲食持込み自由

20:00

旧若松薬品ビル(那覇市)

入場料:0円

特別展

4/26(金)〜5/08(水)開催 木曜休館

尚家資料から琉球国王の衣裳を紹介する。琉球国王の衣裳は、期間中に展示替えを行う。 前期:4/26(金)〜5/08(水) 赤地龍瑞雲嶮山文様繻珍唐衣裳

10:00~19:00

那覇市歴史博物館(那覇市)

一般:350円/小中高大生:0円/未就学児童:0円/年間パスポート:1,200円

4/26〜5/6開催 月曜休館 最終日の5/6(月)は開館 沖縄県立芸術大学教授・田里博が、2019年3月で同大学を退官するにあたり、任期中の5年間で制作した作品・成果等を発表する展示会。展示作品はこれまでの作品スタイルと共に、新たに薪窯で焼成した作品で構成されている。薪窯の作品は、簡易な薪窯や芸大の旧登り窯、昨年度新たに築窯した芸大の登り窯など、5種類の薪窯によって制作したもの。タイトルの「MY FAVORITE THINGS」とは、田里の作陶・制作の基本的な考え方で、制作・研究意欲を起こすもの(自分の好きなもの、興味のあるもの等々)を制作・研究するという、根源的な創作姿勢を表している。

10:00~18:00

那覇市立壺屋焼物博物館(那覇市)

入場料:0円

常設展

4/26(金)〜6/24(月)開催 木曜休館

古くから琉球・沖縄の台所として栄えた那覇の市場。戦後はその場所を牧志に写し、最近では親しみをこめて「マチグァー」とも呼ばれている。今回の企画展では、現在の公設市場が取り壊されるにあたり、那覇の市場の歴史を紹介する。

10:00~19:00

那覇市歴史博物館(那覇市)

一般:350円/小中高大生:0円/未就学児童:0円/年間パスポート:1,200円

4/26(金)〜5/6(月)開催 5/1(水)休廊

沖縄県内外の作家が、喫茶店をイメージしてカップやプレートカトラリーを制作。珈琲フィルター入れやエプロン等も揃う。monchouchouのミルフィーユ、北極のクッキー、Roguii micaのホットサンドも入荷する。

12:00~18:00

服・陶器・雑貨の店 ten(北中城村)

入場料:0円

4/27〜5/6開催 月〜木曜 08:00〜20:00 金土日曜 08:00〜22:00 水曜休廊

8:00~22:00

アンドエッグス(北谷町)

入場料:0円(飲食別途)

4/27~29開催 最終日17:00まで

プロ工芸家が南城市に集結し、さまざまなジャンルの工芸品を展示販売。イベントステージ、各種体験、飲食販売等も行われる。

10:00~18:00

南城市玉城総合体育館(南城市)

入場料:0円

4/28~5/12開催。

石垣島白保、竹富島、西表島の“はたむん(機人)”が丹精を込めて織り上げたみんさー織の四寸帯200本を一堂に展示。5/4には関連イベント(トークショー)あり。

9:00~19:00

アートホテル石垣島

当日:0円

4/28〜5/12開催 土日祝19:00まで 最終日18:00まで

生活拠点としている身近な場所(半径4.5km)を写した那覇在住の写真家・鈴木理恵子の個展。

11:00~19:00

言事堂(那覇市)

入場料:0円

4/26〜5/12開催 金曜は19:00まで開館

9:30~17:00

浦添市美術館(浦添市)

入場料:0円

特別展

4/26(金)〜5/08(水)開催 木曜休館 国内に唯一残る琉球国王の「玉冠」を、期間限定で特別展示室にて公開する。国宝資料はより良い状態で保存していくために公開期間を限定している。

10:00~19:00

那覇市歴史博物館(那覇市)

一般:350円/小中高大生:0円/未就学児童:0円/年間パスポート:1,200円

葛飾北斎が描いた浮世絵、幻の校合摺り

4/27〜5/12開催 会期中休館日無し 金曜は19:00まで開館

江戸後期に活躍した浮世絵師・葛飾北斎が描いた琉球八景を展示。琉球八景は錦絵(多色刷りの木版画)全8枚で構成され、琉球の景勝地が描かれている。当館所蔵の「琉球八景」と校合摺りあわせて展示する。常設展・平成30年度新収蔵品展も観覧可。

9:30~17:00

浦添市美術館(浦添市)

一般:200円/大学生:130円/高校生以下:0円

4/27〜30開催