2019年(令和元年) 6月24日 (月)
新聞宅配申込 会員登録 twitter facebook
沖縄タイムスから
会社概要 購読のご案内 沖縄タイムス・グループ 後援申請 タイムスビル施設利用 読者センターより 沖縄タイムスの出版物 広告料金について 記事データベース 各局からのお知らせ 記事・写真の転載について プライバシー・ポリシー クリッピング・サービス お問合せ
情報お寄せください
メニュー
基地問題 ニュース 沖縄情報 社説・コラム 電子新聞 ランキング スポーツ ショップ
facebook twitter 会員登録
沖縄タイムス紙面掲載記事

平和へ思い一つに／連合　豊見城で集会

2019年6月24日 05:00

　連合（神津里季生会長）は２３日、豊見城市の沖縄空手会館で「２０１９平和オキナワ集会」を開いた。全国から集まった１２７４人（主催者発表）が、「在日米軍基地の整理・縮小」「日米地位協定の抜本的見直し」を政府に求める「沖縄からの平和アピール」を採択し、平和への思いを一つにした。

もっと詳しく。有料会員ならこんな記事も読めます。

　「やばい、知事の遺言が残ってた」動揺する記者　急転直下、裏取り急ぐ

　名護のトラウマ　沖縄知事選「接戦」報道に疑念　予想的中した現場感覚

　「なぜあんたが出ない」革新側に吹き続けたすきま風　宜野湾市長選の舞台裏

購読者プラン／デジタル購読者プランの会員なら、電子新聞も有料記事も読み放題！ 

 
沖縄タイムス電子版のサービス
関連リンク
沖縄タイムス紙面掲載記事のバックナンバー
前の記事へ 次の記事へ

連載

そもそも辺野古
住民投票の現場から
公設市場物語
幻想のメディア SNSの民主主義
翁長氏急逝 知事選へ　本紙記者取材ドキュメント
【連載】遺志　意思の１票
【連載】知事選・玉城氏大勝
佐喜真市政継承「5239差」の舞台裏
政策比較　沖縄知事選2018
１票の向こう側　沖縄県知事選
選挙のカタチ　統一地方選を終えて
市政点検　宜野湾市長選
遺志継ぐ「撤回」辺野古工事中断
トップの視点
民泊奔流
想（うむ）いの系図　家族は戦場にいた
岐路の９条〜沖縄から改憲を問う
モノ語り 私と「5・15」
「大差」の裏側　沖縄市長選2018
ニュースナビ＋プラス
ここにいるよ沖縄子どもの貧困
革新に挑む　沖縄発ベンチャーの今
青葉のキセキ－次代を歩む人たちへ－
沖縄・基地白書
球児たちの１世紀　夏の甲子園100回
木村草太の憲法の新手
沖縄とCIA　ロバート・ジャクソン回顧録
始動　短期決戦　2017衆院選
誤解だらけの沖縄基地
心縛　「共謀罪」と沖縄戦
三ツ星に託した夢　オリオンビール創立60年
「働く」を考える
銀髪の時代
沖縄関連、今話題です（外部サイト）
JavaScriptをOnにしてください
6月24日(月) 紙面
電子版お申し込み 電子版とは 紙面を読む
沖縄タイムスのイチオシ
タイムス住宅新聞社
タイムス住宅新聞社
沖縄の、住まいと暮らしにちょっとした『プラス』を。
新聞配達員募集
新聞配達員募集
お住いの地域周辺で、空いている時間を活用して働いてみませんか？
沖縄こども未来プロジェクト
沖縄こども未来プロジェクト
企業や個人のサポーターの皆様から頂いた支援金で、子どもたちの夢を後押ししています。
「社告」一覧
アクセスランキング
ニュース 解説・コラム
24時間 1週間
沖縄戦 7歳一人ぼっち　戦災孤児の戦後70年
沖縄戦 7歳一人ぼっち　戦災孤児の戦後70年 2015年5月18日 04:01
「うそつき」「帰れ」 安倍首相のあいさつ中に抗議の声　沖縄追悼式
「うそつき」「帰れ」 安倍首相のあいさつ中に抗議の声　沖縄追悼式 2019年6月24日 05:00
安倍首相への怒号「明らかに動員されていた」　沖縄追悼式で自民木原稔氏
安倍首相への怒号「明らかに動員されていた」　沖縄追悼式で自民木原稔氏 2015年6月30日 06:25
「痛い痛い」暗闇に響く声　8歳の少女が目撃したチビチリガマの「真実」
「痛い痛い」暗闇に響く声　8歳の少女が目撃したチビチリガマの「真実」 2017年4月2日 21:00
「閉園困る」保護者ら不安と怒り　浦添の認可外保育園で説明会　
「閉園困る」保護者ら不安と怒り　浦添の認可外保育園で説明会　 2019年6月22日 19:00
24時間 1週間
アクセスランキング 一覧
注目トピックス
高校野球
高校野球
第101回全国高等学校野球選手権沖縄大会（6月22日～）の全試合をイニング速報します。
大久保寛司が語る人と経営みらい塾
大久保寛司が語る人と経営みらい塾
お陰様で１１周年目を迎えます。 今年も受講生が期待できるテーマを準備して引き続き開催致します。
食の多様性で観光立県　県内の取り組みをご紹介！
食の多様性で観光立県　県内の取り組みをご紹介！
国際観光都市を目指す沖縄。食の多様性への対応が求められています。その最前線を取材！
LINE@公式アカウント紹介企画
LINE@公式アカウント紹介企画
企業や団体の「LINE＠」を紹介！ 友だち追加でお得な情報やクーポンをゲットしよう!!
しまくとぅば広告
しまくとぅば広告
消滅の危機にある「しまくとぅば」をもっと使おう！
週刊沖縄空手が読み放題
週刊沖縄空手が読み放題
空手発祥の地・沖縄から毎週発信！　電子版で「週刊沖縄空手」が世界のどこでも読めます。
今日もがっつり！運転手メシ
今日もがっつり！運転手メシ
沖縄タイムスの運転手がつづるグルメブログ。「安い」「おいしい」「腹いっぱい」の食堂や総菜屋さんを紹介します。
マンガ家大城さとしが行く！沖縄のじょ～と～企業探訪
マンガ家大城さとしが行く！沖縄のじょ～と～企業探訪
おばあタイムスでおなじみのマンガ家・大城さとしさんが長編マンガで沖縄の企業を紹介するシリーズ企画です。
命ぐすい　耳ぐすい
命ぐすい　耳ぐすい
沖縄県医師会の各分野の医師による医療・健康に関するコラム
アクロス沖縄
アクロス沖縄
東京発　各分野で活躍する情熱県人らを紹介
ワールド通信員ネット
ワールド通信員ネット
世界各国の沖縄県系人の話題を中心に、海外通信員が各地のニュースをお届けします
沖縄タイムスのイチオシ
クラウドファンディング「Link-U」
クラウドファンディング「Link-U」
あなたの夢や想いを実現するために、あなたと一緒に挑戦します。
「この本を読みましょう」おすすめ図書
「この本を読みましょう」おすすめ図書
大手６出版社のおすすめ図書を紹介。県内書店でぜひ手に取ってみてください。
求人情報サイト「ジョブカロリ」
求人情報サイト「ジョブカロリ」
お祝い金がもらえる成果報酬型人財マッチングサービスです。
那覇市久茂地にコワーキングオフィスhowlive誕生！
那覇市久茂地にコワーキングオフィスhowlive誕生！
howliveは沖縄タイムスが運営するシェアオフィス、コワーキングプレイス。抜群の立地と美しいデザイン、豊富な設備が特徴です。
「社告」一覧
記事まとめ
人気記事 読書 映画コレ見た？ 歴代十大ニュース ほっこりする話
沖縄タイムスのお得な情報をゲット！
友だち追加
LINE＠
沖縄タイムスのおすすめ記事をお届け！
友だち追加
LINE NEWS
沖縄タイムス