平和へ思い一つに／連合　豊見城で集会

連合（神津里季生会長）は２３日、豊見城市の沖縄空手会館で「２０１９平和オキナワ集会」を開いた。全国から集まった１２７４人（主催者発表）が、「在日米軍基地の整理・縮小」「日米地位協定の抜本的見直し」を政府に求める「沖縄からの平和アピール」を採択し、平和への思いを一つにした。
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連合（神津里季生会長）は２３日、豊見城市の沖縄空手会館で「２０１９平和オキナワ集会」を開いた。全国から集まった１２７４人（主催者発表）が、「在日米軍基地の整理・縮小」「日米地位協定の抜本的見直し」を政府に求める「沖縄からの平和アピール」を採択し、平和への思いを一つにした。
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