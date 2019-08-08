新基地建設巡る裁判　国は適法性に自信　二つの裁判が並行「淡々と」　提訴のタイミング巡り県と政府の思惑が交錯

沖縄県名護市辺野古の新基地建設で、県は７日、抗告訴訟を那覇地裁に提起した。７月に提起した関与取り消し訴訟と二つの裁判が同時進行するが、政府側は「国の決定に違法性はない。淡々と処理するだけだ」。司法判断に自信を見せる。今回の提訴は、玉城デニー知事が菅義偉官房長官ら関係閣僚に予算要望した翌日。
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沖縄県名護市辺野古の新基地建設で、県は７日、抗告訴訟を那覇地裁に提起した。７月に提起した関与取り消し訴訟と二つの裁判が同時進行するが、政府側は「国の決定に違法性はない。淡々と処理するだけだ」。司法判断に自信を見せる。今回の提訴は、玉城デニー知事が菅義偉官房長官ら関係閣僚に予算要望した翌日。
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