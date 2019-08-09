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辺野古の軟弱地盤、「全国の問題に」　沖縄知事の諮問会議　新基地の実現可能性を疑問視　米軍基地の整理縮小も

2019年8月9日 14:40

　玉城デニー知事が重要政策について有識者の意見を聞く「万国津梁会議」の米軍基地問題に関する会議の第２回会合が８日、県庁であり、名護市辺野古の新基地建設や在沖米軍基地の整理縮小について各委員が意見を交わした。今後の会合で会議としての考え方をまとめ、玉城知事に報告することを確認した。

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