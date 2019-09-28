［守り継ぐ命の島　琉球弧　世界自然遺産へ］琉球弧　守り継ぐ自然と命／きょうから毎月第４土曜日に連載

来夏の世界自然遺産登録を目指す「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」。奄美から沖縄、八重山まで弧状に連なる島々は琉球弧と呼ばれ、貴重な生態系と多様な動植物の宝庫となっています。 自然と文化が密接に関わり合う固有の生態系を世界自然遺産に登録しようと地域は今、さまざまな課題に取り組んでいます。

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