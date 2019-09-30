吉永小百合さんと坂本龍一さん、沖縄でコンサート 来年1月5日 戦後75年の節目に恒久平和願う

沖縄タイムス社と琉球新報社は、「吉永小百合・坂本龍一チャリティーコンサートｉｎ沖縄 平和のために～海とぅ詩とぅ音楽とぅ」を開催します。平和の尊さを詩の朗読に乗せる活動で知られる俳優の吉永小百合さんと、平和への思いを吉永さんと共有する世界的音楽家の坂本龍一さんが出演します。

戦後７５年の節目に県民が願う恒久平和に向けた取り組みです。なお収益は、平和活動に取り組む団体に寄付します。

▽日時 ２０２０年１月５日（日）午後２時開演（午後１時開場）

▽場所 沖縄コンベンションセンター劇場棟（宜野湾市真志喜４の３の１）

▽出演 吉永小百合さん、坂本龍一さん、古謝美佐子さん（ゲスト出演）

▽入場料 前売り６５００円（全席指定）当日７５００円

▽販売開始 １０月５日（土）午前１０時

▽取扱所 イープラス（ファミリーマート各店）、ローソンチケット（Ｌコード８３９０６）、チケットぴあ（Ｐコード１６５－８６０）

▽チケットに関する問い合わせ ピーエムエージェンシー 電話０９８（８９８）１３３１（平日午前１０時～午後６時）

▽実行委員会事務局 沖縄タイムス社読者局文化事業本部 電話０９８（８６０）３５８８（平日午前１０時～午後５時）

主催 同実行委員会（白梅同窓会、ひめゆり平和祈念資料館、対馬丸記念館、県文化協会、沖縄タイムス社、琉球新報社）

（写図説明）吉永小百合さん

（写図説明）坂本龍一さん（Ｐｈｏｔｏ ｂｙ ｚａｋｋｕｂａｌａｎ（ｃ）２０１７ Ｋａｂ Ｉｎｃ）