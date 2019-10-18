玉城知事、米軍配備計画の再検証求める

【ワシントンで銘苅一哲】沖縄県名護市辺野古の新基地建設に反対する考えを米側に訴えるため訪米中の玉城デニー知事は１６日（日本時間１７日）、ワシントンＤＣで米連邦議会議員、議会調査局分析官と面談した。米議会では審議中の国防権限法案に在沖海兵隊の分散配置の見直しが盛り込まれるかが注目される。
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【ワシントンで銘苅一哲】沖縄県名護市辺野古の新基地建設に反対する考えを米側に訴えるため訪米中の玉城デニー知事は１６日（日本時間１７日）、ワシントンＤＣで米連邦議会議員、議会調査局分析官と面談した。米議会では審議中の国防権限法案に在沖海兵隊の分散配置の見直しが盛り込まれるかが注目される。
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