沖縄タイムスふるさと元気応援企画
沖縄タイムス社と久米島商工会、久米島町は「久米島町 観光・物産と芸能フェア」を１２月６～８日、那覇市久茂地のタイムスビルで開催します。地域活性化を目的とした「沖縄タイムスふるさと元気応援企画」の第２４弾。久米島町の特産品展示即売のほか、久米島出身で重要無形文化財保持者（人間国宝）の認定を受けた「琉球古典音楽」（歌三線）の中村一雄さんらによる芸能公演など地域の魅力を発信します。
【特産品展示即売会】
▽日時 １２月６～８日 午前１０時～午後７時（初日は午前１１時から、最終日は午後６時まで）
▽会場 タイムスビル１階、２階ギャラリー
【芸能公演】
▽日時 １２月７日（土）、８日（日）午後２時（開場は３０分前）
▽入場料 ２５００円（物産展で使用できる５００円クーポン付き）
▽会場 タイムスホール（タイムスビル３階）
▽チケットの予約・問い合わせは、沖縄タイムス社読者局文化事業部０９８（８６０）３５８８、久米島町商工観光課０９８（８５１）９１６２（いずれも平日午前９時～午後５時）
主催 久米島商工会、久米島町、沖縄タイムス社
共催 久米島町観光協会、久米島郷友会連合会
協賛 日本トランスオーシャン航空、琉球エアーコミューター、沖縄日通エアカーゴサービス（ＯＡＳ航空）、久米商船