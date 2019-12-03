沖縄タイムス社は、公演実行委員会、琉球放送と共催で第5回沖縄国際音楽祭「第九 in OKINAWA」を開催します。県内外から公募された200人規模の合唱団を結成、豪華ゲストと共演する参加型の大合唱イベントです。
▽日時 12月28日(土)午後2時開演(開場午後1時)
▽会場 沖縄コンベンションセンター劇場棟
▽入場料 前売り券3500円(当日500円増、未就学児入場不可)
主催 沖縄国際音楽祭「第九 in OKINAWA」実行委員会
共催 琉球放送、沖縄タイムス社
協賛 沖縄ツーリスト、県経営者協会、琉球セメント、沖縄美ら島財団、しゅくみねっと
▽プログラム【第1部】モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第9番変ホ長調K.271「ジュノム」【第2部】ベートーベン作曲交響曲第9番ニ短調作品125「合唱付き」
▽出演 合唱=沖縄国際音楽祭「第九inOKINAWA」合唱団、管弦楽=琉球交響楽団、指揮=糸数武博、ソリスト=オクサーナ・ステパニュック(ソプラノ)、兼嶋麗子(アルト)、与儀巧(テノール)、仲本博貴(バリトン・合唱指導)、新垣隆(作曲家・ピアニスト)
■オクサーナ・ステパニュック(ソプラノ)＝ドラマチック・コロラトゥーラ ソプラノオペラ歌手、ウクライナの伝統楽器バンドゥーラの弾き語り奏者。国立ウクライナ・チャイコフスキー音楽院声楽科および器楽科を首席で卒業。イタリア・世界音楽コンクール優勝。ウクライナ芸術家賞“Honored Artist of Ukraine Award"を受賞。第3回FUGA国際音楽コンクール金賞・グランプリ受賞等多数受賞。
▽プレイガイド 琉球放送(RBCチケット)、デパートリウボウ、コープあぷれ、文教ハーモニー、普久原楽器、イープラス、ファミリーマート、ローソン、セブンイレブン
▽問い合わせ 実行委員会事務局、電話098(918)3600