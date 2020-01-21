第７２回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の書芸部門の審査が１９日、タイムスホールで行われ、準会員賞に伊野前喜美子さんと我喜屋ヤス子さん、沖展賞に仲宗根司さんが選ばれた。仲宗根さんと、３度目の奨励賞を受賞した安座間賀子さん、上原善輝さんの３人は準会員に推挙された。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り（敬称略）
【書芸】一般応募２８０人（２８０点）、準会員３０人（３０点）
▽準会員賞＝伊野前喜美子（那覇市）我喜屋ヤス子（西原町）
▽沖展賞＝仲宗根司（沖縄市）
▽奨励賞＝仲村冴子（沖縄市）安座間賀子、上原善輝（以上うるま市）金城久弥（八重瀬町）
▽浦添市長賞＝渡久地美佐子（豊見城市）
▽うるま市長賞＝島袋園子（那覇市）
▽ｅ－ｎｏ株式会社賞＝野原健斗（豊見城市）
▽入選＝赤嶺悦子、赤嶺隆子、赤嶺美智子、安里涼子、新垣絹枝、新垣貴子、稲嶺法子、上里美貴、上間道子、太田節子、太田美枝子、大嶺加代子、小川和美、翁長淳、嘉納京子、神谷希、亀ヶ谷牧子、川満廣子、桑江遼、後藤豊彦、小橋川スガ子、島袋敬子、島袋みゆき、城間法恵、城間美香、新里和枝、関口恵美子、高木珪子、田場博、田端喜代、玉城笙子、玉木園子、知念一正、當間綾子、當間秀美、新田千賀子、濱元邦子、藤田史穂子、藤原裕子、真栄田義之、松川美智子、松本弘子、嶺井由起子、森さゆり、山城千恵子、屋良辰夫、与儀好子、饒平名真由美（以上那覇市）安谷屋実加、上江洲邦子、上江洲トヨ、内間カズ子、奥濱喜美子、川中留美、喜久山安子、金城純子、金城直子、志田美代子、下地郁子、名嘉眞萌日、濱川綾子、比嘉衣枝、柊﨑ケイ子、又吉澄枝、嶺井律子、宮城多佳子、宮城久子（以上浦添市）安谷屋さゆり、上原啓子、上原康、上原レイ子、近江幸子、佐久川俊英、山城洸大、与儀ふじ江（以上糸満市）赤嶺光宏、伊禮かおる、上江田敏博、上間涼愛、大城舞子、上運天春菜、金城正樹、國吉真吾、佐敷博美、名渡山千恵子（以上豊見城市）宮城秋夫、宮城末義（以上南城市）伊佐直美、桑江美恵子、下地京子、平良祥子、玉那覇すみ子、富山美智子、仲里美智子、宮城律子、宮里民子、山城捷明、屋良知絵未（以上宜野湾市）安里弘子、井上須雅子、上間智子、神山郁子、岸本弘子、金城美恵子、米須浅美、呉屋純媛、知念美和子、仲舛由美子、仲村妙子、比嘉さつき、比嘉優花、比嘉るみ子、宮城律子、屋良美香、湧田市子（以上沖縄市）赤嶺弘子、石川幸子、伊波正明、宜寿次政代、島田直子、謝名堂奈緒子、玉元庄弘、渡口葉子、富村朝浩、富山由紀江、眞玉橋三郎、宮平妃女花、山内成子（以上うるま市）宇良樹希、浦崎康哉、大城さやか、具志堅洋子、島津和美、田港玲子、真謝幸代（以上名護市）田場啓子（宮古島市）伊豆味道代、高嶺善伸、田島誠、田福宏美、東徳嶺輔、前木道子、前里勝吉（以上石垣市）池原米子（金武町）譜久里武夫、山里昌輝（以上久米島町）石川美津子、神里和子、金城功、平良祥太、玉城千博、仲里美代子、宮城菜々美（以上南風原町）喜納竹子、諸見里史子（以上与那原町）新垣惠津子、嘉数陽子、神山直子、古謝政子、徳里美代子（以上嘉手納町）與那覇初子（北谷町）大田安子、古賀日奈子、玉那覇節子、比嘉礼子、宮本康申（以上西原町）大湾初美、兼島直美、金城綾子、金城雅之（以上八重瀬町）知念栄子、知念レイ子、友寄恵子、古堅直子（以上伊江村）與那覇律子（宜野座村）平良悦子（今帰仁村）安座間澄子、川上タケミ、川上秀子、喜友名晴香、喜友名正子、比嘉栄子、平敷律子（以上北中城村）亀川盛敏、玉那覇豊子、宮城みち子（以上中城村）天久美津枝、伊波エツ子、上原千枝美、上原好美、香村春乃、長堂加代子、福地恭子（以上読谷村）宮城マナ子（神奈川県）山川結加（岐阜県）高野多美子（埼玉県）小林好生（千葉県）須藤保（福島県）