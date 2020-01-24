準会員賞に國吉さん　沖展賞は宮良さん　「沖展」写真部門の入賞決まる

第７２回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の写真部門の審査が２２日にタイムスホールで行われ、國吉健郎さんが準会員賞、宮良正子さんが沖展賞に入賞した。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

【写真】一般応募１５３人（２６９点）、準会員９人（１２点）

▽準会員賞＝國吉健郎（与那原町）

▽沖展賞＝宮良正子（うるま市）

▽奨励賞＝宮城悦子（豊見城市）蛯子渉（うるま市）

▽浦添市長賞＝宮城晢子（那覇市）

▽うるま市長賞＝知念和範（名護市）

▽ｅ－ｎｏ株式会社賞＝小出由美（那覇市）

▽入選＝安里涼子、我喜屋功２点、神田守、喜名朝駿２点、金城聡、國吉倖明２点、花城雅孝２点、屋冨祖良敬、与儀栄太郎（以上那覇市）天久昌子、亀谷長進、島袋陽子、砂川盛榮２点、玉城健次郎、又吉英男（以上浦添市）本間京子（糸満市）鈴木康子、砂川悦子２点、名嘉久美子、宮城悦子（以上豊見城市）金城文子２点、知念かねみ（以上南城市）天久ゆういち２点、新城直美、伊藤俊雄、大嶺自栄、島袋メリ子、玉城律子、正木スエ子（以上宜野湾市）稲福晃、神村正子、亀島重男、幸喜あかり２点、護得久朝一、米須末子２点、菅原壯２点、永山直樹（以上沖縄市）雨瀬道一、島田美佐子２点、高原景一２点、仲宗根由貴野、仲本昌雄、宮城美枝子、宮良正子、諸見里安吉、山田恵美子（以上うるま市）上間美奈子、屋嘉部景文、具志堅興清、知念和範、渡具知武美（以上名護市）大浜忠市（宮古島市）おおきゆうこう（南風原町）新垣隆吾、牧志盛吉（以上与那原町）金城光男（西原町）具志明（八重瀬町）安里寿美、宮城米子２点、与儀文夫（以上中城村）長堂哲（読谷村）