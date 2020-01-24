2020年(令和2年) 1月24日 (金)
新聞宅配申込 会員登録 twitter facebook
沖縄タイムスから
会社概要 購読のご案内 沖縄タイムス・グループ 後援申請 タイムスビル施設利用 読者センターより 沖縄タイムスの出版物 広告料金について 記事データベース 各局からのお知らせ 記事・写真の転載について プライバシー・ポリシー クリッピング・サービス お問合せ
情報お寄せください
メニュー
基地問題 ニュース 沖縄情報 社説・コラム 電子新聞 ランキング スポーツ ショップ
facebook twitter 会員登録
沖縄タイムス＋プラス　ニュース

準会員賞に國吉さん　沖展賞は宮良さん　「沖展」写真部門の入賞決まる

2020年1月24日 09:09

　第７２回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の写真部門の審査が２２日にタイムスホールで行われ、國吉健郎さんが準会員賞、宮良正子さんが沖展賞に入賞した。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

　【写真】一般応募１５３人（２６９点）、準会員９人（１２点）

▽準会員賞＝國吉健郎（与那原町）

▽沖展賞＝宮良正子（うるま市

▽奨励賞＝宮城悦子（豊見城市）蛯子渉（うるま市）

浦添市長賞＝宮城晢子（那覇市

▽うるま市長賞＝知念和範（名護市

▽ｅ－ｎｏ株式会社賞＝小出由美（那覇市）

▽入選＝安里涼子、我喜屋功２点、神田守、喜名朝駿２点、金城聡、國吉倖明２点、花城雅孝２点、屋冨祖良敬、与儀栄太郎（以上那覇市）天久昌子、亀谷長進、島袋陽子、砂川盛榮２点、玉城健次郎、又吉英男（以上浦添市）本間京子（糸満市）鈴木康子、砂川悦子２点、名嘉久美子、宮城悦子（以上豊見城市）金城文子２点、知念かねみ（以上南城市）天久ゆういち２点、新城直美、伊藤俊雄、大嶺自栄、島袋メリ子、玉城律子、正木スエ子（以上宜野湾市）稲福晃、神村正子、亀島重男、幸喜あかり２点、護得久朝一、米須末子２点、菅原壯２点、永山直樹（以上沖縄市）雨瀬道一、島田美佐子２点、高原景一２点、仲宗根由貴野、仲本昌雄、宮城美枝子、宮良正子、諸見里安吉、山田恵美子（以上うるま市）上間美奈子、屋嘉部景文、具志堅興清、知念和範、渡具知武美（以上名護市）大浜忠市（宮古島市）おおきゆうこう（南風原町）新垣隆吾、牧志盛吉（以上与那原町）金城光男（西原町）具志明（八重瀬町）安里寿美、宮城米子２点、与儀文夫（以上中城村）長堂哲（読谷村）

　

沖展開催70周年を記念して、ウェブサイトを公開。これまでに開催された展覧会の図録を閲覧いただけるよう、デジタルアーカイブとして公開します。 >>「沖展オフィシャルサイト」

関連リンク
沖縄タイムス＋プラス　ニュースのバックナンバー
前の記事へ 次の記事へ

連載

骨抜きの主権国家 日米地位協定60年
首里城 象徴になるまで
【連載】衝撃 豚コレラ 県内33年ぶり
「独り」をつないで　ひきこもりの像
中小企業のチカラ 経営革新の現場
ドローン目隠し法案
メディアの役割
そもそも辺野古
住民投票の現場から
公設市場物語
幻想のメディア SNSの民主主義
翁長氏急逝 知事選へ　本紙記者取材ドキュメント
【連載】遺志　意思の１票
【連載】知事選・玉城氏大勝
佐喜真市政継承「5239差」の舞台裏
政策比較　沖縄知事選2018
１票の向こう側　沖縄県知事選
選挙のカタチ　統一地方選を終えて
市政点検　宜野湾市長選
遺志継ぐ「撤回」辺野古工事中断
トップの視点
民泊奔流
想（うむ）いの系図　家族は戦場にいた
岐路の９条〜沖縄から改憲を問う
モノ語り 私と「5・15」
「大差」の裏側　沖縄市長選2018
ニュースナビ＋プラス
ここにいるよ沖縄子どもの貧困
革新に挑む　沖縄発ベンチャーの今
青葉のキセキ－次代を歩む人たちへ－
沖縄・基地白書
球児たちの１世紀　夏の甲子園100回
木村草太の憲法の新手
沖縄とCIA　ロバート・ジャクソン回顧録
始動　短期決戦　2017衆院選
誤解だらけの沖縄基地
心縛　「共謀罪」と沖縄戦
三ツ星に託した夢　オリオンビール創立60年
「働く」を考える
銀髪の時代
沖縄関連、今話題です（外部サイト）
JavaScriptをOnにしてください
1月24日(金) 紙面
電子版お申し込み 電子版とは 紙面を読む
きょうのお天気
沖縄タイムスのイチオシ
「この本を読みましょう」おすすめ図書
「この本を読みましょう」おすすめ図書
大手６出版社のおすすめ図書を紹介。県内書店でぜひ手に取ってみてください。
沖縄国際洋蘭博覧会2020開催！
沖縄国際洋蘭博覧会2020開催！
約2万点のランが展示される国際規模のビッグイベント。会場は一面のランで装飾され、幻想的な花の世界をご覧頂けます。
クラウドファンディング「Link-U」
クラウドファンディング「Link-U」
あなたの夢や想いを実現するために、あなたと一緒に挑戦します。
「社告」一覧
アクセスランキング
ニュース 解説・コラム
24時間 1週間
こんな木造小屋に20年も…失恋を機に“閉じ込められた”女性　浮かび上がる社会の過ち
こんな木造小屋に20年も…失恋を機に“閉じ込められた”女性　浮かび上がる社会の過ち 2020年1月23日 10:13
｢外から五寸くぎ、ヤギや豚のような扱い｣　1.5坪の小屋が物語る闇の歴史　沖縄に残る私宅監置跡
｢外から五寸くぎ、ヤギや豚のような扱い｣　1.5坪の小屋が物語る闇の歴史　沖縄に残る私宅監置跡 2018年3月16日 05:00
裏座敷に引きこもる姉、暴行事件が原因だった　半世紀を経て知る残酷な真相
裏座敷に引きこもる姉、暴行事件が原因だった　半世紀を経て知る残酷な真相 2016年3月21日 19:38
家の裏から聞こえるわめき声…　「私宅監置」闇の歴史に光を当てる写真展
家の裏から聞こえるわめき声…　「私宅監置」闇の歴史に光を当てる写真展 2018年4月19日 07:03
「不審者に見える」と解雇され…　東京からの“SOS”　息子の部屋の惨状に衝撃
「不審者に見える」と解雇され…　東京からの“SOS”　息子の部屋の惨状に衝撃 2020年1月13日 05:50
24時間 1週間
アクセスランキング 一覧
注目トピックス
大久保寛司が語る人と経営みらい塾
大久保寛司が語る人と経営みらい塾
お陰様で１１周年目を迎えます。 今年も受講生が期待できるテーマを準備して引き続き開催致します。
LINE@公式アカウント紹介企画
LINE@公式アカウント紹介企画
企業や団体の「LINE＠」を紹介！ 友だち追加でお得な情報やクーポンをゲットしよう!!
しまくとぅば広告
しまくとぅば広告
消滅の危機にある「しまくとぅば」をもっと使おう！
週刊沖縄空手が読み放題
週刊沖縄空手が読み放題
空手発祥の地・沖縄から毎週発信！　電子版で「週刊沖縄空手」が世界のどこでも読めます。
今日もがっつり！運転手メシ
今日もがっつり！運転手メシ
沖縄タイムスの運転手がつづるグルメブログ。「安い」「おいしい」「腹いっぱい」の食堂や総菜屋さんを紹介します。
マンガ家大城さとしが行く！沖縄のじょ～と～企業探訪
マンガ家大城さとしが行く！沖縄のじょ～と～企業探訪
おばあタイムスでおなじみのマンガ家・大城さとしさんが長編マンガで沖縄の企業を紹介するシリーズ企画です。
命ぐすい　耳ぐすい
命ぐすい　耳ぐすい
沖縄県医師会の各分野の医師による医療・健康に関するコラム
アクロス沖縄
アクロス沖縄
東京発　各分野で活躍する情熱県人らを紹介
ワールド通信員ネット
ワールド通信員ネット
世界各国の沖縄県系人の話題を中心に、海外通信員が各地のニュースをお届けします
沖縄タイムスのイチオシ
新聞配達員募集
新聞配達員募集
お住いの地域周辺で、空いている時間を活用して働いてみませんか？
はたらくおとなたち
はたらくおとなたち
学生が働く大人の姿を通じて、企業の魅力を発信する企画です。仕事のやりがいとは？
沖縄こども未来プロジェクト
沖縄こども未来プロジェクト
企業や個人のサポーターの皆様から頂いた支援金で、子どもたちの夢を後押ししています。
求人情報サイト「ジョブカロリ」
求人情報サイト「ジョブカロリ」
お祝い金がもらえる成果報酬型人財マッチングサービスです。
タイムス住宅新聞社
タイムス住宅新聞社
沖縄の、住まいと暮らしにちょっとした『プラス』を。
那覇市久茂地にコワーキングオフィスhowlive誕生！
那覇市久茂地にコワーキングオフィスhowlive誕生！
howliveは沖縄タイムスが運営するシェアオフィス、コワーキングプレイス。抜群の立地と美しいデザイン、豊富な設備が特徴です。
NAHAマラソン公開中！-写真パラダイス
NAHAマラソン公開中！-写真パラダイス
令和最初のNAHAマラソン。ジョガーの勇姿を公開中。ゼッケン番号で検索、閲覧無料！
第72回沖展 12部門作品募集
第72回沖展 12部門作品募集
県内最大の美術・工芸公募展「沖展」の公式サイトをリニューアルしました。作品募集要項を入手できます。
「社告」一覧
記事まとめ
人気記事 読書 映画コレ見た？ 歴代十大ニュース ほっこりする話
沖縄タイムスのお得な情報をゲット！
友だち追加
LINE＠
沖縄タイムスのおすすめ記事をお届け！
友だち追加
LINE NEWS
沖縄タイムス