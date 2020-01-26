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沖展、版画とグラフィックの受賞者決まる　準会員賞に座喜味盛亮さん、大村郁乃さん

2020年1月26日 10:42

　第７２回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の版画部門の審査が２３日、グラフィックデザイン部門の審査が２４日にタイムスホールで行われ、準会員賞に版画で座喜味盛亮さん、グラフィックデザインで大村郁乃さんが入賞した。沖展賞は版画で遠藤仁美さんが受賞した。大村さんは会員に推挙された。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

　【版画】一般応募１１人（１７点）、準会員３人（４点）
　▽準会員賞＝座喜味盛亮（名護市）▽沖展賞＝遠藤仁美（読谷村）▽奨励賞＝比嘉莉々香（那覇市）▽浦添市長賞＝安次嶺勝江（西原町）▽うるま市長賞＝小出由美（那覇市）▽ｅ－ｎｏ株式会社賞＝多和田菜七（宜野湾市）▽入選＝小出由美（那覇市）立津宏香（豊見城市）呉屋純子（南城市）新城善春（宜野湾市）石垣俊子、長井菜々子（以上石垣市）安次嶺勝江２点、座覇政秀（以上西原町）遠藤仁美（読谷村）

　【グラフィックデザイン】一般応募３０人（３８点）、準会員７人（１０点）
　▽準会員賞＝大村郁乃（沖縄市）▽奨励賞＝棚原麻里奈（那覇市）山里美紀子（浦添市）玉城祥大（宜野湾市）▽浦添市長賞＝大城愛香（那覇市）▽うるま市長賞＝城間アルベルト（東京都）▽ｅ－ｎｏ株式会社賞＝原田一貴（豊見城市）▽入選＝神野俊一２点、酒井知奈、玉城久美子、宮里裕、村山盛康（以上那覇市）奥間洋子、白石輝子２点、長谷川まさし、山里美紀子（以上浦添市）中馬聖二（糸満市）饒平名飛鳥（豊見城市）新城直美、真喜志康一（以上宜野湾市）新垣浩一、デスモンド・リャン（以上沖縄市）東邦定、比嘉耕二（以上名護市）大城早希（南風原町）野原正浩（嘉手納町）与儀一（西原町）富島仁美（中城村）

　

沖展開催70周年を記念して、ウェブサイトを公開。これまでに開催された展覧会の図録を閲覧いただけるよう、デジタルアーカイブとして公開します。 >>「沖展オフィシャルサイト」

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