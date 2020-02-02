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沖縄タイムス＋プラス　ニュース

沖展、絵画部門　準会員賞に平川さん、サンリーさん

2020年2月2日 09:24

　第７２回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の絵画部門の審査が１日あり、準会員賞にサンリー・ヨンツォさん、平川宗信さん、沖展賞に石川哲子さんが決まった。平川さんは会員に推挙された。

　応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。

（敬称略）

　【絵画】一般応募１５０人（１５０点）、準会員１８人（１８点）▽準会員賞＝サンリー・ヨンツォ（那覇市）平川宗信（沖縄市）▽沖展賞＝石川哲子（うるま市）▽奨励賞＝國吉清（浦添市）浦田健二、知名久夫（以上糸満市）▽浦添市長賞＝仁添まりな（北谷町）▽うるま市長賞＝与那覇俊（豊見城市）▽ｅ－ｎｏ株式会社賞＝小林実沙紀（那覇市）▽入選＝新崎照子、稲嶺亮、上原成美、大城春信、亀濱勇吉、金城治子、國吉文子、小谷明美、小橋川邦子、下地りえこ、城間文雄、仲宗根市子、仲宗根美智子、長嶺勝磨、真榮城孝、前田初枝、宮城郁代（以上那覇市）赤嶺進、金城清子、豊里三智恵、又吉園子、松田利男、宮國米男、宮里ユキ子、山本英二（以上浦添市）東光二、鶴見伸、西平賀雄（糸満市）赤嶺美代子、阿利清子、田中無限、玉寄貞子、平田政則（以上豊見城市）比嘉陽子（南城市）城間幸子、當山武弘、渡久地利江子、辺土名リユ子、町田隼人（以上宜野湾市）伊是名吉明、喜屋武信子、金城美智子、島袋清美、平良江美子、知念盛一、仲宗根勇吉、仲本潤一郎、根路銘惠二、比屋根清隆、宮城良眞（以上沖縄市）伊芸匠志、上江洲安邦、知花竜也、本間優子（以上うるま市）玉木義勝（名護市）上田達大（宮古島市）石川豊子（金武町）嵩原武子（本部町）、伊是名教子、大城信利、金城郁雄、比嘉博（以上南風原町）石原美智子、大城和子（以上与那原町）池原菊江（嘉手納町）具志堅古秀（北谷町）石川恵子、饒平名知健（以上西原町）知念賢祐（大宜味村）津波古政廣（恩納村）大田隆男（北中城村）仲座包子（中城村）知花末子、渡久地美智子、真栄田茂子、港川浩秀（以上読谷村）

　

沖展開催70周年を記念して、ウェブサイトを公開。これまでに開催された展覧会の図録を閲覧いただけるよう、デジタルアーカイブとして公開します。 >>「沖展オフィシャルサイト」

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