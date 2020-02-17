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沖縄タイムス紙面掲載記事

男子園田　女子金城初Ｖ　おきなわマラソン

2020年2月17日 05:00

　【中部】第２８回おきなわマラソン（主催・中部広域市町村圏事務組合、沖縄陸上競技協会など）が１６日、沖縄市の県総合運動公園を発着点に行われた。フルマラソン男子は園田隼（３０）＝福岡県＝が２時間２１分４１秒で、女子は金城かれん（２０）＝糸満市＝が２時間５０分３９秒でそれぞれ初優勝した。

　

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