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首里城マッピング延期に　全沖縄らん展示会は中止　新型コロナによるイベント中止・延期の情報（3月1日）

2020年3月1日 21:20

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、県は３月７、８両日、首里城で予定していた焼失前の首里城を映し出すプロジェクションマッピングのイベントを延期する。

　３月の１カ月を予定していた赤瓦のしっくいを除去するボランティアは、期間を１６日から月末までに縮小。１５日までに予定されていた県主催のイベントや会議は中止・延期する。

　沖縄市は１０日まで、市主催のイベントや集会を原則中止、または延期する。

　４月２～５日にメイクマン浦添本店で開催予定だった「第４３回全沖縄らん展示会」（主催・県蘭協会、沖縄タイムス社、特別協賛・メイクマン）は中止となった。　

　その他の中止・延期は次の通り。

【中止】

▽第２６回おきでんシュガーホール新人演奏会オーディション（３月１４、１５日、南城市文化センターシュガーホール）

▽第１２回英語教育を考えるフォーラムｉｎＯＫＩＮＡＷＡ（１４日、沖縄女子短期大学）

▽琉球の華みぐい（～８日、首里城公園）

▽沖縄本ナビ第３回講演会（４日、県立図書館）

▽第３６回北部芸能祭（７日、名護市民会館）

▽第１８回沖縄市工芸フェア（１２～１５日、プラザハウスショッピングセンター）

▽第９回沖縄市吹奏楽フェスティバル（１５日、沖縄市民会館大ホール）▽第２５回文化講演会「浦添と首里城の歴史」（７日、浦添市立中央公民館）

▽２０２０受動喫煙対策シンポジウム（１１日、県立博物館・美術館）▽県自殺対策強化月間シンポジウム（７日、県立図書館）

▽浦添市島桑産業シンポジウム（３日、アイム・ユニバースてだこホール）▽県文化振興会の「沖縄文化芸術を支える環境形成事業公募説明会・個別相談会」（３日、沖縄産業支援センター）

▽中皮腫・肺がん・アスベスト疾患沖縄セミナー（７日、那覇市職員厚生会厚生会館）

▽西原・春の収穫祭「Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ」（７日、西原町役場）

▽南城市文化協会「さんしんの日」ステージ（７日、イオンタウン南城大里店）

【延期】

▽「こども芸能祭」（２８、２９日、タイムスホール）

▽「百人御物参（ももそおものまいり）」（１４、１５日、首里城公園）

▽第１１回二胡発表会（１日、アイム・ユニバースてだこ小ホール）は９月２２日に延期

▽与那原町の１歳６カ月検診（１２日、与那原町コミュニティーセンター）

▽障害物レース「スパルタンレース」（２８、２９日、豊崎美らＳＵＮビーチ）。日程は未定

【休止】

▽名護市のオリオンハッピーパーク工場見学（当面の間）

＜そのほかのイベント中止・延期情報＞

　

【新型コロナウイルス／新型肺炎】過去記事まとめ

 
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