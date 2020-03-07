２０２０年度沖縄タイムス伝統芸能選考会（琉球古典音楽＝三線、箏曲、太鼓・笛・胡弓、琉球古典舞踊）の応募受け付けを始めます。

▽期間 ３月２７日（金）～４月２日（木）午前１０時から午後５時まで

▽場所 沖縄タイムス本社１０階会議室

▽申し込み 所定の申込用紙に必要事項を記入し、顔写真カラー２枚（縦４センチ×横３センチ・６カ月以内撮影）を添えて申し込む。新人賞を受験する中・高校生は学生証もしくは健康保険証のコピーを添付する。要項・申込用紙は沖縄タイムス本社、各支社・支局で１部１５０円にて販売中。

▽応募料 新人賞１万円、優秀賞１万２千円、最高賞１万５千円、グランプリ３万円

▽応募資格 沖縄芸能協会、沖縄新進芸能家協会に所属する師匠が推薦する者、および主催者が特に適当と認めた者（１）新人賞＝中学２年生以上（２）優秀賞＝新人賞受賞後２年以上経過した者（３）最高賞＝優秀賞受賞後２年以上経過した者（４）グランプリ＝最高賞受賞後２年以上経過した者

▽選考日程 ５月２２日（金）～８月２１日（金）

▽入賞者発表 各部門の選考終了後、タイムスホール入り口および翌日の新聞紙上で発表。

▽表彰 入賞者には賞状、グランプリは賞状とトロフィーを贈る。

▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８（平日１０時～１７時）